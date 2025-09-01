- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
177
盈利交易:
139 (78.53%)
亏损交易:
38 (21.47%)
最好交易:
15.75 USD
最差交易:
-38.94 USD
毛利:
400.11 USD (53 088 pips)
毛利亏损:
-387.76 USD (54 857 pips)
最大连续赢利:
25 (70.25 USD)
最大连续盈利:
70.25 USD (25)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
8 天
采收率:
0.05
长期交易:
76 (42.94%)
短期交易:
101 (57.06%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.88 USD
平均损失:
-10.20 USD
最大连续失误:
10 (-156.35 USD)
最大连续亏损:
-193.51 USD (7)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-19.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.85 USD
最大值:
227.36 USD (31.38%)
相对跌幅:
结余:
33.46% (227.36 USD)
净值:
52.14% (238.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|530
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
