信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RAPTOR STL10 TKP20
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
458
盈利交易:
216 (47.16%)
亏损交易:
242 (52.84%)
最好交易:
240.00 BRL
最差交易:
-120.00 BRL
毛利:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
毛利亏损:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
最大连续赢利:
22 (144.00 BRL)
最大连续盈利:
240.00 BRL (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
54.61%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
47 秒
采收率:
-0.35
长期交易:
221 (48.25%)
短期交易:
237 (51.75%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.48 BRL
平均利润:
7.56 BRL
平均损失:
-7.66 BRL
最大连续失误:
8 (-47.00 BRL)
最大连续亏损:
-120.00 BRL (1)
每月增长:
1.67%
年度预测:
20.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
479.00 BRL
最大值:
623.00 BRL (54.46%)
相对跌幅:
结余:
31.05% (622.00 BRL)
净值:
1.54% (18.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 -10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +240.00 BRL
最差交易: -120 BRL
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +144.00 BRL
最大连续亏损: -47.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RAPTOR STL10 TKP20
每月30 USD
2%
0
0
USD
529
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
31%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载