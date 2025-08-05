- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
458
盈利交易:
216 (47.16%)
亏损交易:
242 (52.84%)
最好交易:
240.00 BRL
最差交易:
-120.00 BRL
毛利:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
毛利亏损:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
最大连续赢利:
22 (144.00 BRL)
最大连续盈利:
240.00 BRL (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
54.61%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
47 秒
采收率:
-0.35
长期交易:
221 (48.25%)
短期交易:
237 (51.75%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.48 BRL
平均利润:
7.56 BRL
平均损失:
-7.66 BRL
最大连续失误:
8 (-47.00 BRL)
最大连续亏损:
-120.00 BRL (1)
每月增长:
1.67%
年度预测:
20.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
479.00 BRL
最大值:
623.00 BRL (54.46%)
相对跌幅:
结余:
31.05% (622.00 BRL)
净值:
1.54% (18.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +240.00 BRL
最差交易: -120 BRL
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +144.00 BRL
最大连续亏损: -47.00 BRL
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
529
BRL
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
BRL
31%
1:1