- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
323
盈利交易:
240 (74.30%)
亏损交易:
83 (25.70%)
最好交易:
47.94 USD
最差交易:
-56.36 USD
毛利:
1 423.28 USD (886 064 pips)
毛利亏损:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
最大连续赢利:
22 (77.30 USD)
最大连续盈利:
135.37 USD (16)
夏普比率:
0.10
交易活动:
17.49%
最大入金加载:
10.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.10
长期交易:
141 (43.65%)
短期交易:
182 (56.35%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
5.93 USD
平均损失:
-14.87 USD
最大连续失误:
9 (-20.43 USD)
最大连续亏损:
-170.41 USD (8)
每月增长:
1.89%
年度预测:
22.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.35 USD
最大值:
172.01 USD (7.30%)
相对跌幅:
结余:
10.75% (176.81 USD)
净值:
13.52% (221.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|74
|USDJPY
|35
|EURUSD
|28
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|26
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|55
|BTCUSD
|64
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|21
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|12
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-13
|EURJPY
|7
|EURNZD
|-27
|NZDUSD
|-8
|NZDJPY
|-6
|XAGUSD
|66
|USDCHF
|20
|CHFJPY
|0
|EURCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|245K
|USDJPY
|-388
|EURUSD
|603
|EURAUD
|879
|GBPJPY
|509
|GBPAUD
|616
|GBPUSD
|389
|AUDUSD
|-179
|EURJPY
|252
|EURNZD
|-872
|NZDUSD
|-143
|NZDJPY
|-144
|XAGUSD
|302
|USDCHF
|331
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.94 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +77.30 USD
最大连续亏损: -20.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 959
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 39
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real15
|1.54 × 445
|
Exness-MT5Real12
|1.57 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 378
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real
|5.82 × 155
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
