Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 10%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
323
盈利交易:
240 (74.30%)
亏损交易:
83 (25.70%)
最好交易:
47.94 USD
最差交易:
-56.36 USD
毛利:
1 423.28 USD (886 064 pips)
毛利亏损:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
最大连续赢利:
22 (77.30 USD)
最大连续盈利:
135.37 USD (16)
夏普比率:
0.10
交易活动:
17.49%
最大入金加载:
10.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.10
长期交易:
141 (43.65%)
短期交易:
182 (56.35%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
5.93 USD
平均损失:
-14.87 USD
最大连续失误:
9 (-20.43 USD)
最大连续亏损:
-170.41 USD (8)
每月增长:
1.89%
年度预测:
22.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.35 USD
最大值:
172.01 USD (7.30%)
相对跌幅:
结余:
10.75% (176.81 USD)
净值:
13.52% (221.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 74
USDJPY 35
EURUSD 28
EURAUD 27
GBPJPY 26
GBPAUD 13
GBPUSD 11
AUDUSD 11
EURJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 55
BTCUSD 64
USDJPY -25
EURUSD 21
EURAUD 14
GBPJPY -4
GBPAUD 12
GBPUSD 15
AUDUSD -13
EURJPY 7
EURNZD -27
NZDUSD -8
NZDJPY -6
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 245K
USDJPY -388
EURUSD 603
EURAUD 879
GBPJPY 509
GBPAUD 616
GBPUSD 389
AUDUSD -179
EURJPY 252
EURNZD -872
NZDUSD -143
NZDJPY -144
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURCAD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.94 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +77.30 USD
最大连续亏损: -20.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 959
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.03 × 39
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.54 × 445
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
21 更多...
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


没有评论
2025.12.23 22:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.05% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 17:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 19:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.68% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
No swaps are charged
2025.10.15 00:27
No swaps are charged
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
