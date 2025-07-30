- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
250
盈利交易:
197 (78.80%)
亏损交易:
53 (21.20%)
最好交易:
2.69 USD
最差交易:
-0.91 USD
毛利:
27.53 USD (22 099 pips)
毛利亏损:
-17.21 USD (15 932 pips)
最大连续赢利:
53 (1.84 USD)
最大连续盈利:
7.48 USD (25)
夏普比率:
0.14
交易活动:
81.76%
最大入金加载:
3.72%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
2.56
长期交易:
146 (58.40%)
短期交易:
104 (41.60%)
利润因子:
1.60
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
-0.32 USD
最大连续失误:
11 (-2.84 USD)
最大连续亏损:
-2.84 USD (11)
每月增长:
31.11%
年度预测:
377.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.40 USD
最大值:
4.03 USD (22.83%)
相对跌幅:
结余:
18.40% (4.03 USD)
净值:
6.57% (1.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|240
|USDJPY
|7
|USDCHF
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US500Cash
|8
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US500Cash
|5.8K
|USDJPY
|263
|USDCHF
|62
|EURUSD
|31
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.69 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1.84 USD
最大连续亏损: -2.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2876
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 348
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
80%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
36
0%
250
78%
82%
1.59
0.04
USD
USD
18%
1:500