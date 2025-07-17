信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Best AI Gold Trader
Mehta Pratik Bharatbhai

Best AI Gold Trader

Mehta Pratik Bharatbhai
0条评论
27
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -27%
IG-LIVE
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 492
盈利交易:
924 (61.93%)
亏损交易:
568 (38.07%)
最好交易:
102.45 SGD
最差交易:
-246.86 SGD
毛利:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
毛利亏损:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
最大连续赢利:
154 (57.07 SGD)
最大连续盈利:
212.51 SGD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
32.65%
最大入金加载:
101.67%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
185
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
673 (45.11%)
短期交易:
819 (54.89%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.30 SGD
平均利润:
4.38 SGD
平均损失:
-7.92 SGD
最大连续失误:
28 (-6.89 SGD)
最大连续亏损:
-329.96 SGD (4)
每月增长:
0.41%
年度预测:
4.99%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
810.63 SGD
最大值:
865.36 SGD (559.27%)
相对跌幅:
结余:
35.23% (669.49 SGD)
净值:
19.45% (305.22 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD.s 627
XAUUSD.s 515
EURUSD.s 237
USDJPY.s 104
USDSGD.s 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD.s -473
XAUUSD.s 83
EURUSD.s -21
USDJPY.s -39
USDSGD.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD.s -113K
XAUUSD.s -2.2K
EURUSD.s -3.1K
USDJPY.s -2.8K
USDSGD.s -16
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +102.45 SGD
最差交易: -247 SGD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +57.07 SGD
最大连续亏损: -6.89 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.

Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.


2026.01.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.4% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
