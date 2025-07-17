- 成长
交易:
1 492
盈利交易:
924 (61.93%)
亏损交易:
568 (38.07%)
最好交易:
102.45 SGD
最差交易:
-246.86 SGD
毛利:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
毛利亏损:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
最大连续赢利:
154 (57.07 SGD)
最大连续盈利:
212.51 SGD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
32.65%
最大入金加载:
101.67%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
185
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
673 (45.11%)
短期交易:
819 (54.89%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.30 SGD
平均利润:
4.38 SGD
平均损失:
-7.92 SGD
最大连续失误:
28 (-6.89 SGD)
最大连续亏损:
-329.96 SGD (4)
每月增长:
0.41%
年度预测:
4.99%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
810.63 SGD
最大值:
865.36 SGD (559.27%)
相对跌幅:
结余:
35.23% (669.49 SGD)
净值:
19.45% (305.22 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD.s
|627
|XAUUSD.s
|515
|EURUSD.s
|237
|USDJPY.s
|104
|USDSGD.s
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD.s
|-473
|XAUUSD.s
|83
|EURUSD.s
|-21
|USDJPY.s
|-39
|USDSGD.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD.s
|-113K
|XAUUSD.s
|-2.2K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDJPY.s
|-2.8K
|USDSGD.s
|-16
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
最好交易: +102.45 SGD
最差交易: -247 SGD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +57.07 SGD
最大连续亏损: -6.89 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.
Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.
没有评论
