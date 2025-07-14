信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PBH
Dmitrijs Ivanajevs

PBH

Dmitrijs Ivanajevs
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
增长自 2025 126%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
145
盈利交易:
137 (94.48%)
亏损交易:
8 (5.52%)
最好交易:
41.32 EUR
最差交易:
-61.28 EUR
毛利:
778.67 EUR (91 694 pips)
毛利亏损:
-147.92 EUR (16 442 pips)
最大连续赢利:
35 (99.49 EUR)
最大连续盈利:
265.57 EUR (16)
夏普比率:
0.40
交易活动:
25.70%
最大入金加载:
11.99%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
10.29
长期交易:
144 (99.31%)
短期交易:
1 (0.69%)
利润因子:
5.26
预期回报:
4.35 EUR
平均利润:
5.68 EUR
平均损失:
-18.49 EUR
最大连续失误:
1 (-61.28 EUR)
最大连续亏损:
-61.28 EUR (1)
每月增长:
10.66%
年度预测:
129.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
61.28 EUR (5.98%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (61.28 EUR)
净值:
36.42% (192.21 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 719
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.32 EUR
最差交易: -61 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.49 EUR
最大连续亏损: -61.28 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Signal based on the PBH v1.50 expert advisor.

Minimum deposit: 500 USD (or EUR) - High Risk

Minimum deposit: 1000 USD (or EUR) - Normale Risk


⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.

t.me/algotradinglab_club

2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 10:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
