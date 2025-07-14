- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
137 (94.48%)
亏损交易:
8 (5.52%)
最好交易:
41.32 EUR
最差交易:
-61.28 EUR
毛利:
778.67 EUR (91 694 pips)
毛利亏损:
-147.92 EUR (16 442 pips)
最大连续赢利:
35 (99.49 EUR)
最大连续盈利:
265.57 EUR (16)
夏普比率:
0.40
交易活动:
25.70%
最大入金加载:
11.99%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
10.29
长期交易:
144 (99.31%)
短期交易:
1 (0.69%)
利润因子:
5.26
预期回报:
4.35 EUR
平均利润:
5.68 EUR
平均损失:
-18.49 EUR
最大连续失误:
1 (-61.28 EUR)
最大连续亏损:
-61.28 EUR (1)
每月增长:
10.66%
年度预测:
129.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
61.28 EUR (5.98%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (61.28 EUR)
净值:
36.42% (192.21 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|719
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.32 EUR
最差交易: -61 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.49 EUR
最大连续亏损: -61.28 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Signal based on the PBH v1.50 expert advisor.
Minimum deposit: 500 USD (or EUR) - High Risk
Minimum deposit: 1000 USD (or EUR) - Normale Risk
⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.
