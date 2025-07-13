- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
117
盈利交易:
97 (82.90%)
亏损交易:
20 (17.09%)
最好交易:
19.85 USD
最差交易:
-127.78 USD
毛利:
308.94 USD (9 106 pips)
毛利亏损:
-316.34 USD (10 031 pips)
最大连续赢利:
29 (104.47 USD)
最大连续盈利:
104.47 USD (29)
夏普比率:
0.01
交易活动:
36.66%
最大入金加载:
10.27%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
62 (52.99%)
短期交易:
55 (47.01%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-15.82 USD
最大连续失误:
3 (-3.71 USD)
最大连续亏损:
-127.78 USD (1)
每月增长:
-28.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.40 USD
最大值:
252.31 USD (33.87%)
相对跌幅:
结余:
33.89% (252.57 USD)
净值:
36.88% (272.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-925
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.85 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +104.47 USD
最大连续亏损: -3.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.12 × 57
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 60
|
XMUK-MT5
|0.33 × 3
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.38 × 32
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 53
|
Alpari-MT5
|0.83 × 664
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 47
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.25 × 12
|
ActivTrades-Server
|1.42 × 52
|
Alpari-Real01
|2.06 × 127
|
CloverMarket-Online
|2.33 × 6
|
FXFlatMT5-LiveServer
|2.67 × 405
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.71 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 672
GBP Miner Pro EA Signal Display.
Volume 1 : 0.03 Lot
Volume 2 : 0.05 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
24
100%
117
82%
37%
0.97
-0.06
USD
USD
37%
1:500