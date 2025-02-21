货币 / TPIC
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TPIC汇率已更改-45.83%。当日，交易品种以低点0.11和高点0.15进行交易。
关注TPI Composites Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TPIC新闻
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.11 0.15
年范围
0.11 5.15
- 前一天收盘价
- 0.24
- 开盘价
- 0.12
- 卖价
- 0.13
- 买价
- 0.43
- 最低价
- 0.11
- 最高价
- 0.15
- 交易量
- 18.327 K
- 日变化
- -45.83%
- 月变化
- -83.54%
- 6个月变化
- -88.60%
- 年变化
- -96.98%
