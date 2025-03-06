货币 / SRDX
SRDX: Surmodics Inc
31.95 USD 0.03 (0.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SRDX汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点31.87和高点32.08进行交易。
关注Surmodics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SRDX新闻
日范围
31.87 32.08
年范围
26.00 40.39
- 前一天收盘价
- 31.92
- 开盘价
- 32.03
- 卖价
- 31.95
- 买价
- 32.25
- 最低价
- 31.87
- 最高价
- 32.08
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -5.47%
- 6个月变化
- 5.94%
- 年变化
- -17.36%
