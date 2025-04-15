货币 / QD
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
4.16 USD 0.03 (0.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QD汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点4.09和高点4.22进行交易。
关注Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QD新闻
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
日范围
4.09 4.22
年范围
2.02 5.08
- 前一天收盘价
- 4.13
- 开盘价
- 4.17
- 卖价
- 4.16
- 买价
- 4.46
- 最低价
- 4.09
- 最高价
- 4.22
- 交易量
- 163
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- -7.96%
- 6个月变化
- 52.94%
- 年变化
- 95.31%
