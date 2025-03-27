货币 / PRTG
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRTG汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点6.80和高点9.43进行交易。
关注Portage Biotech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRTG新闻
- AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
- Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
- Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
- Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
- Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday? - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
日范围
6.80 9.43
年范围
2.95 15.82
- 前一天收盘价
- 6.96
- 开盘价
- 7.60
- 卖价
- 6.84
- 买价
- 7.14
- 最低价
- 6.80
- 最高价
- 9.43
- 交易量
- 750
- 日变化
- -1.72%
- 月变化
- -5.66%
- 6个月变化
- -26.92%
- 年变化
- 3.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值