货币 / OTRK
OTRK: Ontrak Inc
0.33 USD 0.04 (10.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OTRK汇率已更改-10.81%。当日，交易品种以低点0.31和高点0.39进行交易。
关注Ontrak Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OTRK新闻
日范围
0.31 0.39
年范围
0.23 5.53
- 前一天收盘价
- 0.37
- 开盘价
- 0.39
- 卖价
- 0.33
- 买价
- 0.63
- 最低价
- 0.31
- 最高价
- 0.39
- 交易量
- 1.870 K
- 日变化
- -10.81%
- 月变化
- 26.92%
- 6个月变化
- -78.00%
- 年变化
- -89.00%
