货币 / OP
OP: OceanPal Inc
1.29 USD 0.07 (5.74%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OP汇率已更改5.74%。当日，交易品种以低点1.20和高点1.33进行交易。
关注OceanPal Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OP新闻
- OceanPal closes upsized public offering raising $18 million
- OceanPal prices upsized public offering at $1.64 per unit
- OceanPal regains Nasdaq compliance as share price exceeds $1 threshold
- OceanPal Inc. sells vessel for $7 million
- OceanPal Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
日范围
1.20 1.33
年范围
0.06 3.17
- 前一天收盘价
- 1.22
- 开盘价
- 1.21
- 卖价
- 1.29
- 买价
- 1.59
- 最低价
- 1.20
- 最高价
- 1.33
- 交易量
- 728
- 日变化
- 5.74%
- 月变化
- -0.77%
- 6个月变化
- 53.57%
- 年变化
- -19.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值