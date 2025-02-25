货币 / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONVO汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点1.94和高点2.16进行交易。
关注Organovo Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ONVO新闻
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
日范围
1.94 2.16
年范围
0.25 4.15
- 前一天收盘价
- 2.01
- 开盘价
- 2.16
- 卖价
- 2.04
- 买价
- 2.34
- 最低价
- 1.94
- 最高价
- 2.16
- 交易量
- 286
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -8.93%
- 6个月变化
- 353.33%
- 年变化
- 108.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值