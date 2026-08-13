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OCTU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF

31.15 USD 0.10 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OCTU汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点31.15和高点31.15进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OCTU股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF股票今天的定价为31.15。它在31.15 - 31.15范围内交易，昨天的收盘价为31.25，交易量达到2。OCTU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF目前的价值为31.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪OCTU走势。

如何购买OCTU股票？

您可以以31.15的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF股票。订单通常设置在31.15或31.45附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注OCTU的实时图表更新。

如何投资OCTU股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF需要考虑年度范围27.24 - 31.39和当前价格31.15。许多人在以31.15或31.45下订单之前，会比较1.93%和。实时查看OCTU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF的最高价格是31.39。在27.24 - 31.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF（OCTU）的最低价格为27.24。将其与当前的31.15和27.24 - 31.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OCTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OCTU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.25和9.68%中可见。

日范围
31.15 31.15
年范围
27.24 31.39
前一天收盘价
31.25
开盘价
31.15
卖价
31.15
买价
31.45
最低价
31.15
最高价
31.15
交易量
2
日变化
-0.32%
月变化
1.93%
6个月变化
9.30%
年变化
9.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%