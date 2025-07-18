货币 / MEIP
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MEIP汇率已更改10.43%。当日，交易品种以低点2.85和高点3.25进行交易。
关注MEI Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MEIP新闻
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- GreenWood Investors First Half 2025 Letter
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- MEI Pharma acquires $100 million in Litecoin for treasury strategy
- MEI Pharma adopts Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
- MEI Pharma closes $100 million placement to adopt Litecoin treasury strategy
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
- MEI Pharma raises $100 million to adopt Litecoin as treasury asset
- MEI Pharma stock soars after announcing $100 million Litecoin treasury strategy
- MEI Pharma to adopt Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
日范围
2.85 3.25
年范围
1.46 9.00
- 前一天收盘价
- 2.78
- 开盘价
- 2.89
- 卖价
- 3.07
- 买价
- 3.37
- 最低价
- 2.85
- 最高价
- 3.25
- 交易量
- 7.271 K
- 日变化
- 10.43%
- 月变化
- -35.37%
- 6个月变化
- 39.55%
- 年变化
- 6.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值