货币 / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ITOS汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.14和高点10.17进行交易。
关注iTeos Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITOS新闻
- iTeos Therapeutics stock price target lowered to $10 at Leerink Partners
- iTeos Therapeutics validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 70% return
- iTeos Therapeutics CEO Michel Detheux sells $1.59m in stock
- iteos therapeutics announces board resignation
- Wedbush cuts iTeos stock rating, raises PT to $12 from $10
- iTeos Therapeutics stock surges on wind-down news
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- iTeos Therapeutics to wind down operations, explore asset sales
- Piper Sandler cuts iTeos stock price target to $12 from $16
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- iTeos Stock Soars Despite Trial Setback On Liquidation Buzz And Solid Cash Pile - ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- iTeos stock rises despite clinical trial setback
- iTeos Therapeutics: Decimated By Collateral Events, Good Chances Of Success
日范围
10.14 10.17
年范围
4.80 17.63
- 前一天收盘价
- 10.13
- 开盘价
- 10.14
- 卖价
- 10.15
- 买价
- 10.45
- 最低价
- 10.14
- 最高价
- 10.17
- 交易量
- 6.357 K
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 38.47%
- 年变化
- -39.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值