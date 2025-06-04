货币 / IROH
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp
10.18 USD 0.33 (3.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IROH汇率已更改-3.14%。当日，交易品种以低点10.18和高点10.71进行交易。
关注Iron Horse Acquisitions Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IROH新闻
- Iron Horse Acquisitions receives Nasdaq notice for minimum value compliance
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Iron Horse Acquisitions Corp. postpones special meeting to June 25
- Iron Horse Acquisitions Postpones Business Combination Special Meeting Until June 20, 2025
日范围
10.18 10.71
年范围
5.70 14.13
- 前一天收盘价
- 10.51
- 开盘价
- 10.32
- 卖价
- 10.18
- 买价
- 10.48
- 最低价
- 10.18
- 最高价
- 10.71
- 交易量
- 12
- 日变化
- -3.14%
- 月变化
- -4.32%
- 6个月变化
- -2.86%
- 年变化
- -0.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值