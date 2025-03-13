货币 / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPA汇率已更改7.25%。当日，交易品种以低点2.00和高点2.24进行交易。
关注ImmunoPrecise Antibodies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPA新闻
- MindWalk Inc.公布2025财年第一季度强劲业绩，从ImmunoPrecise Antibodies更名
- Earnings call transcript: MindWalk Inc. reports strong Q1 2025 performance, rebrands from ImmunoPrecise Antibodies
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies rebrands as MindWalk, changes ticker to HYFT
- ImmunoPrecise advances dengue vaccine program to manufacturing phase
- ImmunoPrecise Antibodies sells Netherlands subsidiary to AVS Bio for $12m
- Earnings call transcript: ImmunoPrecise sees record revenue in Q4 2025
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies appoints data expert Jeff Fried to advisory board
- ImmunoPrecise regains Nasdaq compliance as share price stabilizes
- ImmunoPrecise Advances Universal Dengue Vaccine, Confirming Safety, Immune Activation, and Structural Stability Using its LENSai™ Platform Powered by Patented HYFT ® Technology
- ImmunoPrecise stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- AI-Designed GLP-1 Peptides from ImmunoPrecise Antibodies Surpass Semaglutide in Receptor Activation Studies
- ImmunoPrecise identifies universal dengue vaccine target
- ImmunoPrecise Antibodies Engages CORE IR to Enhance Investor Engagement Efforts
- ImmunoPrecise Antibodies (IPA) to Present at Maxim Group’s 2025 Virtual Tech Conference
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- What's Going On With ImmunoPrecise Stock Thursday? - ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA)
日范围
2.00 2.24
年范围
0.27 3.25
- 前一天收盘价
- 1.93
- 开盘价
- 2.00
- 卖价
- 2.07
- 买价
- 2.37
- 最低价
- 2.00
- 最高价
- 2.24
- 交易量
- 1.696 K
- 日变化
- 7.25%
- 月变化
- -10.00%
- 6个月变化
- 459.46%
- 年变化
- 223.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值