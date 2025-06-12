货币 / IMAB
IMAB: I-MAB - American Depositary Shares
3.61 USD 0.11 (2.96%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMAB汇率已更改-2.96%。当日，交易品种以低点3.52和高点3.81进行交易。
关注I-MAB - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.52 3.81
年范围
0.60 5.88
- 前一天收盘价
- 3.72
- 开盘价
- 3.60
- 卖价
- 3.61
- 买价
- 3.91
- 最低价
- 3.52
- 最高价
- 3.81
- 交易量
- 1.144 K
- 日变化
- -2.96%
- 月变化
- -13.22%
- 6个月变化
- 334.94%
- 年变化
- 195.90%
