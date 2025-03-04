货币 / HSII
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.69 USD 0.29 (0.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HSII汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点49.31和高点50.01进行交易。
关注Heidrick & Struggles International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HSII新闻
- Is Heidrick & Struggles International (HSII) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Heidrick & Struggles International stock hits 52-week high at $51.25
- Heidrick & Struggles (HSII) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Heidrick & Struggles International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSII)
- Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Heidrick & Struggles surpasses Q2 2025 expectations
- Heidrick & Struggles (HSII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heidrick & Struggles Q2 2025 slides: double-digit growth across all segments
- Zacks Industry Outlook Highlights Korn Ferry, Heidrick & Struggles International and RCM Technologies
- Here Are 3 Staffing Stocks to Consider Despite Industry Headwinds
- Truist raises Heidrick & Struggles price target on strong sector data
- Heidrick & Struggles to Participate in Baird’s 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- I Believe Heidrick & Struggles Stock Has Room To Run (NASDAQ:HSII)
日范围
49.31 50.01
年范围
36.49 52.17
- 前一天收盘价
- 49.98
- 开盘价
- 49.76
- 卖价
- 49.69
- 买价
- 49.99
- 最低价
- 49.31
- 最高价
- 50.01
- 交易量
- 150
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -1.15%
- 6个月变化
- 16.48%
- 年变化
- 28.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值