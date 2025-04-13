货币 / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.23 USD 0.19 (1.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HONE汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点13.04和高点13.30进行交易。
关注HarborOne Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HONE新闻
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- HarborOne Bancorp Posts Q2 Profit Gain
- HarborOne Bancorp (HONE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HarborOne Banc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- HarborOne Bancorp declares quarterly dividend of $0.09 per share
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
日范围
13.04 13.30
年范围
8.89 13.73
- 前一天收盘价
- 13.04
- 开盘价
- 13.12
- 卖价
- 13.23
- 买价
- 13.53
- 最低价
- 13.04
- 最高价
- 13.30
- 交易量
- 165
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- 4.17%
- 6个月变化
- 28.07%
- 年变化
- 3.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值