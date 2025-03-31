货币 / HMST
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HMST汇率已更改1.84%。当日，交易品种以低点13.41和高点13.94进行交易。
关注HomeStreet Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HMST新闻
- Mechanics Bank and HomeStreet receive all regulatory approvals for merger
- HomeStreet Q2 2025 presentation shows continued losses as merger timeline advances
- HomeStreet earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- HomeStreet (HMST) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HomeStreet (HMST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- HomeStreet Posts Q2 Loss as Revenue Up
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HomeStreet Q1 2025 slides: Net loss narrows as merger with Mechanics Bank announced
- HomeStreet Q1 2025 slides: Improved margins amid merger with Mechanics Bank
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- HomeStreet (HMST): Loan Portfolio Repositioning For Profitability, Sustainability, Upside
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- HomeStreet Tries Again: Merger With Mechanics Bank May Be The Turning Point (NASDAQ:HMST)
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
日范围
13.41 13.94
年范围
8.43 16.09
- 前一天收盘价
- 13.62
- 开盘价
- 13.53
- 卖价
- 13.87
- 买价
- 14.17
- 最低价
- 13.41
- 最高价
- 13.94
- 交易量
- 465
- 日变化
- 1.84%
- 月变化
- 6.77%
- 6个月变化
- 38.01%
- 年变化
- -13.31%
