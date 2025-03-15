货币 / GNTY
GNTY: Guaranty Bancshares Inc
48.85 USD 1.05 (2.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNTY汇率已更改2.20%。当日，交易品种以低点48.66和高点49.25进行交易。
关注Guaranty Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GNTY新闻
日范围
48.66 49.25
年范围
32.04 50.41
- 前一天收盘价
- 47.80
- 开盘价
- 48.66
- 卖价
- 48.85
- 买价
- 49.15
- 最低价
- 48.66
- 最高价
- 49.25
- 交易量
- 12
- 日变化
- 2.20%
- 月变化
- 1.01%
- 6个月变化
- 23.89%
- 年变化
- 42.88%
