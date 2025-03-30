货币 / GCI
GCI: Gannett Co Inc
4.40 USD 0.03 (0.69%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GCI汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点4.26和高点4.40进行交易。
关注Gannett Co Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GCI新闻
日范围
4.26 4.40
年范围
2.55 5.91
- 前一天收盘价
- 4.37
- 开盘价
- 4.34
- 卖价
- 4.40
- 买价
- 4.70
- 最低价
- 4.26
- 最高价
- 4.40
- 交易量
- 980
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 8.37%
- 6个月变化
- 52.25%
- 年变化
- -21.85%
