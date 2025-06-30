货币 / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp
31.60 USD 3.71 (13.30%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLGC汇率已更改13.30%。当日，交易品种以低点29.38和高点32.56进行交易。
关注Flora Growth Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLGC新闻
- Flora Growth Corp. director passes away, company no longer in Nasdaq compliance
- Flora Growth regains Nasdaq compliance with share price recovery
- Next Shiba Inu Candidate for 2025 Emerges While XRP Targets $13 and ADA $2
- Flora Growth enacts 1-for-39 reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Flora Growth to implement 1-for-39 share consolidation
- Flora Growth shareholders approve share plan amendment and board elections
日范围
29.38 32.56
年范围
0.42 32.56
- 前一天收盘价
- 27.89
- 开盘价
- 30.40
- 卖价
- 31.60
- 买价
- 31.90
- 最低价
- 29.38
- 最高价
- 32.56
- 交易量
- 44
- 日变化
- 13.30%
- 月变化
- 48.50%
- 6个月变化
- 5080.33%
- 年变化
- 1850.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值