货币 / FGF
FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FGF汇率已更改84.22%。当日，交易品种以低点18.79和高点39.75进行交易。
关注Fundamental Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FGF新闻
- FG Nexus announces $200 million share repurchase program
- FG Nexus appoints two digital asset experts to board of directors
- Ethereum ETFs Smash $1 Billion Daily Inflow Mark, Outshine Bitcoin's $138 Million
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ethereum strategy
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ETH strategy
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
日范围
18.79 39.75
年范围
14.21 39.75
- 前一天收盘价
- 20.79
- 开盘价
- 20.12
- 卖价
- 38.30
- 买价
- 38.60
- 最低价
- 18.79
- 最高价
- 39.75
- 交易量
- 3.184 K
- 日变化
- 84.22%
- 月变化
- 90.36%
- 6个月变化
- 86.83%
- 年变化
- 44.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值