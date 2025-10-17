FDHT股票今天的价格是多少？ Fidelity Digital Health ETF股票今天的定价为21.48。它在21.48 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.47，交易量达到5。FDHT的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Digital Health ETF股票是否支付股息？ Fidelity Digital Health ETF目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.10%和USD。实时查看图表以跟踪FDHT走势。

如何购买FDHT股票？ 您可以以21.48的当前价格购买Fidelity Digital Health ETF股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而5和-0.83%显示市场活动。立即关注FDHT的实时图表更新。

如何投资FDHT股票？ 投资Fidelity Digital Health ETF需要考虑年度范围16.84 - 22.17和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看FDHT价格图表，了解每日变化。

Fidelity Digital Health ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Digital Health ETF的最高价格是22.17。在16.84 - 22.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Digital Health ETF的绩效。

Fidelity Digital Health ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Digital Health ETF（FDHT）的最低价格为16.84。将其与当前的21.48和16.84 - 22.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。