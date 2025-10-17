FDHT: Fidelity Digital Health ETF
今日FDHT汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.48和高点21.76进行交易。
关注Fidelity Digital Health ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FDHT股票今天的价格是多少？
Fidelity Digital Health ETF股票今天的定价为21.48。它在21.48 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.47，交易量达到5。FDHT的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Digital Health ETF股票是否支付股息？
Fidelity Digital Health ETF目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.10%和USD。实时查看图表以跟踪FDHT走势。
如何购买FDHT股票？
您可以以21.48的当前价格购买Fidelity Digital Health ETF股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而5和-0.83%显示市场活动。立即关注FDHT的实时图表更新。
如何投资FDHT股票？
投资Fidelity Digital Health ETF需要考虑年度范围16.84 - 22.17和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看FDHT价格图表，了解每日变化。
Fidelity Digital Health ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Digital Health ETF的最高价格是22.17。在16.84 - 22.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Digital Health ETF的绩效。
Fidelity Digital Health ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Digital Health ETF（FDHT）的最低价格为16.84。将其与当前的21.48和16.84 - 22.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDHT股票是什么时候拆分的？
Fidelity Digital Health ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.47和8.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.47
- 开盘价
- 21.66
- 卖价
- 21.48
- 买价
- 21.78
- 最低价
- 21.48
- 最高价
- 21.76
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -0.79%
- 6个月变化
- 9.37%
- 年变化
- 8.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B