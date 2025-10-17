报价部分
货币 / FDHT
回到股票

FDHT: Fidelity Digital Health ETF

21.48 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDHT汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.48和高点21.76进行交易。

关注Fidelity Digital Health ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDHT股票今天的价格是多少？

Fidelity Digital Health ETF股票今天的定价为21.48。它在21.48 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.47，交易量达到5。FDHT的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Digital Health ETF股票是否支付股息？

Fidelity Digital Health ETF目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.10%和USD。实时查看图表以跟踪FDHT走势。

如何购买FDHT股票？

您可以以21.48的当前价格购买Fidelity Digital Health ETF股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而5和-0.83%显示市场活动。立即关注FDHT的实时图表更新。

如何投资FDHT股票？

投资Fidelity Digital Health ETF需要考虑年度范围16.84 - 22.17和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看FDHT价格图表，了解每日变化。

Fidelity Digital Health ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Digital Health ETF的最高价格是22.17。在16.84 - 22.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Digital Health ETF的绩效。

Fidelity Digital Health ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Digital Health ETF（FDHT）的最低价格为16.84。将其与当前的21.48和16.84 - 22.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDHT股票是什么时候拆分的？

Fidelity Digital Health ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.47和8.10%中可见。

日范围
21.48 21.76
年范围
16.84 22.17
前一天收盘价
21.47
开盘价
21.66
卖价
21.48
买价
21.78
最低价
21.48
最高价
21.76
交易量
5
日变化
0.05%
月变化
-0.79%
6个月变化
9.37%
年变化
8.10%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B