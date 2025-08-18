货币 / ERJ
ERJ: Embraer S.A
56.39 USD 0.71 (1.24%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ERJ汇率已更改-1.24%。当日，交易品种以低点56.00和高点56.80进行交易。
关注Embraer S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERJ新闻
- 惠誉上调巴航工业展望至"正面"，维持BBB-评级
- Fitch revises Embraer’s outlook to positive, affirms BBB- rating
- Lockheed Beats Market in a Month: How to Play the Stock Now?
- Boeing Opens New Defense-Focused R&D Facility: Should You Buy the Stock Now?
- Embraer Wins 100 E195-E2 Aircraft Supply Order From Avelo Airlines
- Embraer announces order of 50 E195-E2 jets to Avelo Airlines
- Dow Jones Leaders Amazon, Boeing Eye Buy Points, While Tesla Stock Flirts With Entry
- Northrop Secures Deal to Support E-2D Advanced Hawkeye Jets
- From Test Flights to e-Fuels: Decoding Boeing's SAF Initiatives
- IBD Stock Of The Day: Embraer Clears Buy Point After Trump Tariff Turbulence. A Big U.S. Announcement Looms.
- Embraer Signs Deal to Supply A-29 Super Tucano Aircraft to Panama
- Panama signs contract to acquire four Embraer Super Tucano aircraft
- Brazil’s Embraer trails new US ’milestone’ amid trade tensions
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
- Petrobras Eyes Return to Nigeria as Leaders Strengthen Ties
- TAT Technologies: Strong Buy On Aerospace Growth (NASDAQ:TATT)
- Eve Holding: Delays eVTOL Flight Testing But Opportunity Remains (NYSE:EVEX)
- Delta Air Lines to cut all flights to US city, refunds available
- Will Boeing's Commercial Aircraft Division Maintain Its Altitude?
- Boeing Stock Gains 25% in 6 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Archer's Midnight Aircraft Reaches New Milestone: Should You Buy?
- Lockheed to Upgrade Poland's F-16 Aircraft Fleet: How to Play the Stock?
- Stock Of The Day Flies Near Buy Point As Airlines Catch This Tailwind
- New Strong Sell Stocks for August 15th
日范围
56.00 56.80
年范围
32.26 62.09
- 前一天收盘价
- 57.10
- 开盘价
- 56.45
- 卖价
- 56.39
- 买价
- 56.69
- 最低价
- 56.00
- 最高价
- 56.80
- 交易量
- 357
- 日变化
- -1.24%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 25.20%
- 年变化
- 60.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值