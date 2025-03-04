报价部分
ECLN: First Trust EIP Carbon Impact ETF

32.27 USD 0.41 (1.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ECLN汇率已更改-1.25%。当日，交易品种以低点32.16和高点32.39进行交易。

关注First Trust EIP Carbon Impact ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ECLN股票今天的价格是多少？

First Trust EIP Carbon Impact ETF股票今天的定价为32.27。它在-1.25%范围内交易，昨天的收盘价为32.68，交易量达到10。ECLN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust EIP Carbon Impact ETF股票是否支付股息？

First Trust EIP Carbon Impact ETF目前的价值为32.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.01%和USD。实时查看图表以跟踪ECLN走势。

如何购买ECLN股票？

您可以以32.27的当前价格购买First Trust EIP Carbon Impact ETF股票。订单通常设置在32.27或32.57附近，而10和-0.03%显示市场活动。立即关注ECLN的实时图表更新。

如何投资ECLN股票？

投资First Trust EIP Carbon Impact ETF需要考虑年度范围27.99 - 33.01和当前价格32.27。许多人在以32.27或32.57下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看ECLN价格图表，了解每日变化。

First Trust EIP Carbon Impact ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust EIP Carbon Impact ETF的最高价格是33.01。在27.99 - 33.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust EIP Carbon Impact ETF的绩效。

First Trust EIP Carbon Impact ETF股票的最低价格是多少？

First Trust EIP Carbon Impact ETF（ECLN）的最低价格为27.99。将其与当前的32.27和27.99 - 33.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ECLN股票是什么时候拆分的？

First Trust EIP Carbon Impact ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.68和11.01%中可见。

日范围
32.16 32.39
年范围
27.99 33.01
前一天收盘价
32.68
开盘价
32.28
卖价
32.27
买价
32.57
最低价
32.16
最高价
32.39
交易量
10
日变化
-1.25%
月变化
-0.03%
6个月变化
4.74%
年变化
11.01%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8