货币 / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EBR汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点9.24和高点9.39进行交易。
关注Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EBR新闻
日范围
9.24 9.39
年范围
5.46 9.54
- 前一天收盘价
- 9.53
- 开盘价
- 9.37
- 卖价
- 9.34
- 买价
- 9.64
- 最低价
- 9.24
- 最高价
- 9.39
- 交易量
- 1.222 K
- 日变化
- -1.99%
- 月变化
- 15.45%
- 6个月变化
- 31.55%
- 年变化
- 27.77%
