货币 / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EBR汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点9.24和高点9.39进行交易。

关注Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EBR新闻

日范围
9.24 9.39
年范围
5.46 9.54
前一天收盘价
9.53
开盘价
9.37
卖价
9.34
买价
9.64
最低价
9.24
最高价
9.39
交易量
1.222 K
日变化
-1.99%
月变化
15.45%
6个月变化
31.55%
年变化
27.77%
23 九月, 星期二
12:30
USD
经常帐
实际值
预测值
$​-406.051 B
前值
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
预测值
4.04 M
前值
4.01 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
预测值
-2.0%
前值
2.0%
16:35
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
2年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.641%