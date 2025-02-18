货币 / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.78 USD 0.10 (1.30%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLCO汇率已更改1.30%。当日，交易品种以低点7.63和高点7.80进行交易。
关注Cool Company Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLCO新闻
日范围
7.63 7.80
年范围
4.51 11.71
- 前一天收盘价
- 7.68
- 开盘价
- 7.71
- 卖价
- 7.78
- 买价
- 8.08
- 最低价
- 7.63
- 最高价
- 7.80
- 交易量
- 30
- 日变化
- 1.30%
- 月变化
- -1.02%
- 6个月变化
- 43.54%
- 年变化
- -29.91%
