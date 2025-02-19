报价部分
CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF

51.08 USD 0.51 (0.99%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIL汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点51.08和高点51.08进行交易。

关注VictoryShares International Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CIL新闻

常见问题解答

CIL股票今天的价格是多少？

VictoryShares International Volatility Wtd ETF股票今天的定价为51.08。它在-0.99%范围内交易，昨天的收盘价为51.59，交易量达到1。CIL的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares International Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？

VictoryShares International Volatility Wtd ETF目前的价值为51.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.17%和USD。实时查看图表以跟踪CIL走势。

如何购买CIL股票？

您可以以51.08的当前价格购买VictoryShares International Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在51.08或51.38附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CIL的实时图表更新。

如何投资CIL股票？

投资VictoryShares International Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围41.19 - 51.89和当前价格51.08。许多人在以51.08或51.38下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看CIL价格图表，了解每日变化。

VictoryShares International Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares International Volatility Wtd ETF的最高价格是51.89。在41.19 - 51.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares International Volatility Wtd ETF的绩效。

VictoryShares International Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares International Volatility Wtd ETF（CIL）的最低价格为41.19。将其与当前的51.08和41.19 - 51.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIL股票是什么时候拆分的？

VictoryShares International Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.59和14.17%中可见。

日范围
51.08 51.08
年范围
41.19 51.89
前一天收盘价
51.59
开盘价
51.08
卖价
51.08
买价
51.38
最低价
51.08
最高价
51.08
交易量
1
日变化
-0.99%
月变化
-0.18%
6个月变化
12.34%
年变化
14.17%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8