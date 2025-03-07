报价部分
货币 / CCIA
回到股票

CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due

25.11 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CCIA汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.06和高点25.11进行交易。

关注Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CCIA股票今天的价格是多少？

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 股票今天的定价为25.11。它在25.06 - 25.11范围内交易，昨天的收盘价为25.06，交易量达到69。CCIA的实时价格图表显示了这些更新。

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 股票是否支付股息？

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.83%和USD。实时查看图表以跟踪CCIA走势。

如何购买CCIA股票？

您可以以25.11的当前价格购买Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而69和0.20%显示市场活动。立即关注CCIA的实时图表更新。

如何投资CCIA股票？

投资Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 需要考虑年度范围24.97 - 27.45和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较-1.06%和。实时查看CCIA价格图表，了解每日变化。

Carlyle Credit Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Carlyle Credit Income Fund的最高价格是27.45。在24.97 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 的绩效。

Carlyle Credit Income Fund股票的最低价格是多少？

Carlyle Credit Income Fund（CCIA）的最低价格为24.97。将其与当前的25.11和24.97 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCIA股票是什么时候拆分的？

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.06和-2.83%中可见。

日范围
25.06 25.11
年范围
24.97 27.45
前一天收盘价
25.06
开盘价
25.06
卖价
25.11
买价
25.41
最低价
25.06
最高价
25.11
交易量
69
日变化
0.20%
月变化
-1.06%
6个月变化
-1.34%
年变化
-2.83%
31 十月, 星期五
12:30
USD
核心个人消费支出价格指数月率m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
核心个人消费支出价格指数年率y/y
实际值
预测值
2.7%
前值
2.9%
12:30
USD
个人消费支出价格指数月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.3%
12:30
USD
个人消费支出价格指数年率 y/y
实际值
预测值
2.7%
前值
2.7%
12:30
USD
个人消费月率 m/m
实际值
预测值
0.3%
前值
0.6%
12:30
USD
就业成本指数季率 q/q
实际值
预测值
0.9%
前值
0.9%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
前值
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
420
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
550
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值