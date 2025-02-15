货币 / BRDG
BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A
9.64 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRDG汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.62和高点9.72进行交易。
关注Bridge Investment Group Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BRDG新闻
- Bridge Investment Group Q2 2025 slides: Revenue down 8%, AUM grows 3%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bridge Investment Stock?
- Bridge investment group CEO Slager sells $288,896 in stock
- Bridge investment group CFO sells $11,956 in BRDG stock
- Bridge Investment Group’s Allara sells $203,751 in BRDG stock
- Bridge Investment Group unit acquires $83.5 million industrial portfolio
- Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. ("INCREF") Provides $354.6M To Refinance Industrial Portfolio
- Bridge Investment Group announces merger agreement with Apollo
- Root And ZoomInfo Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (Feb 24-Feb 28): Are The Others In Your Portfolio? - Root (NASDAQ:ROOT), ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)
- Palantir Extends Losses, Microsoft Slides: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Apollo Expands Real Estate Empire with $1.5 Billion Bridge Takeover - Bridge Investment Group (NYSE:BRDG)
- Apollo Global Management Shores Up Real Estate Assets With Bridge Investment Group Acquisition - TipRanks.com
- Apollo fills real-estate gap with $1.5 billion Bridge Investment deal
- Proven Investment Strategies And $49.2 Billion In AUM Make Bridge A Buy (NYSE:BRDG)
日范围
9.62 9.72
年范围
7.12 11.69
- 前一天收盘价
- 9.65
- 开盘价
- 9.64
- 卖价
- 9.64
- 买价
- 9.94
- 最低价
- 9.62
- 最高价
- 9.72
- 交易量
- 1.386 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -2.13%
- 6个月变化
- -8.54%
- 年变化
- 16.71%
