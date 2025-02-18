货币 / ATXS
ATXS: Astria Therapeutics Inc
7.27 USD 0.10 (1.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATXS汇率已更改-1.36%。当日，交易品种以低点7.22和高点7.63进行交易。
关注Astria Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATXS新闻
日范围
7.22 7.63
年范围
3.55 12.52
- 前一天收盘价
- 7.37
- 开盘价
- 7.45
- 卖价
- 7.27
- 买价
- 7.57
- 最低价
- 7.22
- 最高价
- 7.63
- 交易量
- 1.024 K
- 日变化
- -1.36%
- 月变化
- 16.88%
- 6个月变化
- 35.38%
- 年变化
- -34.39%
