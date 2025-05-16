货币 / ATUS
ATUS: Altice USA Inc Class A
2.50 USD 0.12 (5.04%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATUS汇率已更改5.04%。当日，交易品种以低点2.39和高点2.54进行交易。
关注Altice USA Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATUS新闻
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs downgrades Altice USA stock to Sell on competitive pressures
- Columbia High Yield Bond Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INEAX)
- Company News for Aug 8, 2025
- Altice USA, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATUS)
- Altice USA, Inc. (ATUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Altice USA (ATUS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Altice USA posts earnings miss, improved broadband trends
- Altice USA Q2 2025 slides: subscriber losses narrow as fiber penetration grows
- Altice Portugal cuts 1,000 jobs as AI implementation renders roles redundant - Bloomberg
- Lumentum (LITE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Comcast: A Broadband Reset Cannot Be Half-Hearted (NASDAQ:CMCSA)
- Analysts Estimate Altice USA, Inc. (ATUS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Charter is bleeding internet subscribers — and the stock could see its worst day ever
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Altice: Beneficial Sale, But Many Challenges (Rating Downgrade)
- Altice USA secures $1 billion asset-backed loan facility
- Altice USA Stock: The Core Problem Isn't Broadband, It's Wireless (NYSE:ATUS)
- Altice USA to Hold Conference Call to Discuss Q2 2025 Results
- Altice USA shareholders approve board and executive pay
- Optimum introduces Bango-powered subscription bundles
- Google, Eli Lilly lead Friday’s market cap stock movers
日范围
2.39 2.54
年范围
1.95 3.20
- 前一天收盘价
- 2.38
- 开盘价
- 2.40
- 卖价
- 2.50
- 买价
- 2.80
- 最低价
- 2.39
- 最高价
- 2.54
- 交易量
- 1.752 K
- 日变化
- 5.04%
- 月变化
- 10.62%
- 6个月变化
- -5.66%
- 年变化
- 1.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值