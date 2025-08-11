货币 / ATNF
ATNF: 180 Life Sciences Corp
7.04 USD 0.57 (7.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATNF汇率已更改-7.49%。当日，交易品种以低点6.29和高点7.24进行交易。
关注180 Life Sciences Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATNF新闻
日范围
6.29 7.24
年范围
0.65 17.75
- 前一天收盘价
- 7.61
- 开盘价
- 6.85
- 卖价
- 7.04
- 买价
- 7.34
- 最低价
- 6.29
- 最高价
- 7.24
- 交易量
- 13.620 K
- 日变化
- -7.49%
- 月变化
- 137.84%
- 6个月变化
- 506.90%
- 年变化
- 297.74%
