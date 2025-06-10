报价部分
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A

1.20 USD 0.12 (11.11%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMBI汇率已更改11.11%。当日，交易品种以低点1.09和高点1.38进行交易。

关注Ambipar Emergency Response Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

AMBI新闻

常见问题解答

AMBI股票今天的价格是多少？

Ambipar Emergency Response Class A股票今天的定价为1.20。它在1.09 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.08，交易量达到816。AMBI的实时价格图表显示了这些更新。

Ambipar Emergency Response Class A股票是否支付股息？

Ambipar Emergency Response Class A目前的价值为1.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-80.55%和USD。实时查看图表以跟踪AMBI走势。

如何购买AMBI股票？

您可以以1.20的当前价格购买Ambipar Emergency Response Class A股票。订单通常设置在1.20或1.50附近，而816和10.09%显示市场活动。立即关注AMBI的实时图表更新。

如何投资AMBI股票？

投资Ambipar Emergency Response Class A需要考虑年度范围0.72 - 7.12和当前价格1.20。许多人在以1.20或1.50下订单之前，会比较44.58%和。实时查看AMBI价格图表，了解每日变化。

Ambipar Emergency Response股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ambipar Emergency Response的最高价格是7.12。在0.72 - 7.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ambipar Emergency Response Class A的绩效。

Ambipar Emergency Response股票的最低价格是多少？

Ambipar Emergency Response（AMBI）的最低价格为0.72。将其与当前的1.20和0.72 - 7.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMBI股票是什么时候拆分的？

Ambipar Emergency Response Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.08和-80.55%中可见。

日范围
1.09 1.38
年范围
0.72 7.12
前一天收盘价
1.08
开盘价
1.09
卖价
1.20
买价
1.50
最低价
1.09
最高价
1.38
交易量
816
日变化
11.11%
月变化
44.58%
6个月变化
-74.25%
年变化
-80.55%
