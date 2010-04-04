SimSim Control Deal MT5

此實用程式根據「SimSim ARROW」系列指標的訊號進行交易。

該實用程式與“SimSim ARROW”系列指標協同運行。
每個指標都有一個參數：「交易：無交易、買入和賣出、僅買入、僅賣出」。
如果此參數設定為以下值：“買入和賣出或僅買入或僅賣出”，則指標訊號將透過全域變數傳送到實用程序，從而允許其開啟交易。


實用參數。

  1. Pr_FixLot = 0.0 以固定手數開倉。
  2. Pr_Risk = 0.0% 根據風險百分比開倉。計算方法：手數 = 此品種最大手數 * Pr_Risk / 100。
  3. Pr_Fix=0.0%固定收益的经常余额百分比。如果百分比>100，那么对于专家来说，这不再是一个百分比，以存款货币计算。如果利润达到指定的利润百分比或特定金额，则所有交易都将结束，工作将继续进行。
  4. Pr_HourBegin = 00.00 開始交易的小時和分鐘（HH.MM）。
  5. Pr_HourEnd = 23.59 結束交易的小時和分鐘（HH.MM）。

從 1.2 版本開始，引入了新的交易管理參數。

  1. Pr_Prof = 0.0 獲利水準（以點數或 SrHiLow 單位表示）
  2. Pr_Stop = 0.0 停損水準（以點數或 SrHiLow 單位表示）
  3. Pr_Breakeven = 0.0 損益平衡點（以點數或 SrHiLow 單位表示），用於保護獲利
  4. Pr_TrallProf = 0.0 如果目前獲利（以點數表示）大於 Pr_TrallProfx 水準或 SrHiLow 單位，則設定追蹤停損
  5. Pr_TrallLoss = 0.0 若目前獲利（以點數表示）小於 Pr_TrallLoss 水準或 SrHiLow 單位，設定追蹤停損
  6. Pr_PerHiLow = 300 用於計算平均 SrHiLow 值的 BAR 數
  7. Pr_MaxOrders = 500 最大持倉數量
  8. Pr_DopStep = 25 以點數為單位的額外交易網格步長


使用 SrHiLow 值作為止損、獲利等水準比僅使用點數更方便。
設定不同時間範圍內的獲利（點數）大小較為困難。 5分鐘和6小時的區間可能有所不同。如果您指定SrHiLow，結果會非常合理。
SrHiLow是時間範圍的平均值（最高價 - 最低價），週期 = Pr_PerHiLow。

例如，AUDUSD 的平均 SrHiLow（點數）：
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=39 H81 MN1=3986
例如，如果 (SrHiLow) 中的獲利水準 = 3，則 M5 的獲利水準為：3*28 = 74 點，H3 的獲利水準為：3*214 = 642 點

例如，XAUUSD 的平均 SrHiLow（點數）：
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=23630=730 H1=1099 H2=1779 H3=230 H60 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSD 獲利 (SrHiLow) = 5，M10 獲利：5*411=2055 點，H6 獲利：5*2958=14790 點


如果參數值介於 0.001 和 10.0 之間，則以 SrHiLow 為單位指定參數。此間隔足以滿足工作需求。
如果參數值大於 10，則以點數 (pip) 為單位指定。
參數範例：Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
非常方便，此比例適用於所有時間範圍，參數值乘以 SrHiLow，結果以點數為單位。

SimSim ARROW”系列指標清單：

  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku
  13. SimSim ARROW DEMA
  14. SimSim ARROW TEMA
最初，該實用程式被設想為“控制交易”，並根據指標的訊號開立最小手數的頭寸。此步驟為交易者提供了溫和進入市場的機會，就像游泳前試水一樣。然後，當交易者對自己的行為充滿信心時，他就可以自由地增加手數，這使他能夠適應市場節奏並增加頭寸。這樣的演算法不僅方便了交易過程，而且將成為不可或缺的助手，提醒您每一步中規模和衡量的重要性。該實用程式結合了簡單性和功能性，不僅是一種工具，而且是金融機會世界中忠實的伴侶。
作者的更多信息
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
实用工具
此實用程式適用於水平線： Prof1、Prof2、Loss1、Loss2 。 這些線具有嚴格固定的名稱，由交易者在其終端的任何圖表上獨立繪製。 可以選擇一次建立所有線路，也可以選擇四條線路中的任一條。 只要看一下這些線條的名稱，其用途就一目了然了。 Prof1 和 Prof2 線指示交易的獲利水平，但以視覺化形式呈現，使交易者更容易感知資訊。 Loss1 和 Loss2 線反映停損水平，清晰直觀地呈現風險。 因此，該工具有助於創建關鍵層級的清晰視覺化，使交易者能夠做出更明智的決策。 此實用程式的獨特之處在於，只需將其安裝在一張圖表上，您就可以使用任何終端圖表上的線條。 專家實用程式可自動偵測終端中的所有 Prof1、Prof2、Loss1、Loss2 線，並產生有關該工具上所有交易的資訊（利潤、損失、數量）。 連結至 MT4 版本 該實用程式的第一個目的是有關盈虧的資訊。 使用停損線和獲利線來關閉交易 = 僅供參考，線下方的 OFF 符號禁止關閉交易。 計算並在這些線下放置一條此類線：Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26 說明：線路名稱，線路是否
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
实用工具
此實用程式根據「SimSim ARROW」系列指標的訊號開啟交易。 MetaTrader 5 版本 該實用程式與“ SimSim ARROW ”系列指標協同運行。 每個指標都有一個參數：「交易：無交易、買入和賣出、僅買入、僅賣出」。 如果此參數設定為以下值：“買入和賣出或僅買入或僅賣出”，則指標訊號將透過全域變數傳送到實用程序，從而允許其開啟交易。 交易可以以固定手數開倉，或根據風險等級計算手數。 計算：LOT = 工具的最大手數 * 風險百分比 / 100。 “ SimSim ARROW ”系列指標清單： SimSim Arrow CCI SimSim Arrow RSI SimSim Arrow ADX SimSim Arrow 2MA SimSim Arrow BEAR SimSim Arrow MACD SimSim Arrow BULLS SimSim Arrow Stochastic SimSim Arrow Momentum SimSim Arrow  KijunSen Plus MA SimSim Arrow Signal SimSim ARROW Ichim
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
实用工具
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
指标
SimSim箭头向上或向下打开 该指标计算和汇总来自25个标准指标的数据。 作为计算的结果，我们获得了当前信号电平。 在输入参数中指示最小信号电平。 此级别显示为直方图（主指示器）和指示器箭头（第二指示器）。 信号的正值表示可能购买，负值表示出售。 该指标实现了一个测试系统，可以通过下载演示版本进行测试。 指标可以很好地补充您的交易策略。 指标仅在零蜡烛上重绘，因此在用新信号关闭蜡烛后做出决定，并且该信号保留在蜡烛1上。 首次试用-租用或购买！ >>>主要参数 Minimum signal level(0-100)%    -  最小信号（0-100）％ >>>设计选项：颜色字体... Type of signal arrow                 -  信号箭头类型 Signal Arrow Dimensions          - 信号箭头尺寸 Shopping colors                         - 购物颜色 Color for sales                           -  销售颜色 Text colo
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Histogram open up or down 该指标计算和汇总来自25个标准指标的数据。贸易商自己确定使用什么标准指标。计算的结果是，我们获得了当前信号电平，并通过以下颜色对直方图进行了着色：买入，卖出或中性值。 该指标实现了一个测试系统，可以通过下载演示版本进行测试。 指标可以很好地补充您的交易策略。 首次试用-租用或购买！ Minimum signal level(0-100)%  -  输入参数最小信号电平（0-100）％ Seconds data update                -  秒数据更新 输入参数可选 Indicator Line Thickness    -  指标线粗细- Shopping colors                 -   购物颜色- Color for sales                   -  待售颜色- Color neutral                     -   颜色中性- Text color                         -   文字颜色- Text
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
指标
该指标计算和汇总来自25个标准指标的数据。 作为计算的结果，我们获得了当前信号电平。 在输入参数中指示最小信号电平。 此级别显示为直方图（主指示器）和指示器箭头（第二指示器）。 信号的正值表示可能购买，负值表示出售。 该指标实现了一个测试系统，可以通过下载演示版本进行测试。然后，主要用户选择自己所需的指标并指示这些指标的参数。指标可以极大地增加您的交易策略。指示器不会重绘，只有在蜡烛以新信号关闭并且信号仍保留在1号蜡烛上之后，才做出所有决策。 仅此指标就可以替代两个早期产品： 拨号指示器： https://www.mql5.com/cn/market/product/39814 条形图指示器： https://www.mql5.com/en/market/product/39822 您支付一个指标，就得到两个指标。 首次试用-租用或购买！ 输入参数 最小信号电平（100）％/最小信号（0-100）％ 购物颜色 待售颜色 颜色中性 文字颜色/文字颜色 文字字型大小 指示线粗细信号箭头的类型 垂直线样式/垂直线样式。 ＃窗口中的信号为（0）-no./窗口中的信号为（0）。 历
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
指标
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
指标
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
指标
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
指标
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
指标
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
指标
一个非常简单但有效的指标。 它基于 Ichimoku 指标的 KijunSen 线和这条线上构建的平均 MA。 买入或卖出信号：这是两条线的交点！！！ 我自己经常使用 Ichimoku 指标的 KijunSen 线进行交易，如果价格较高，我只考虑购买，如果只有销售较低。 并且在平均 KijunSen 线并形成 KijunSen MA 线后，两条线的交点出现，这可以解释为交易信号的放大。 链接到指标的 MT5 版本： https://www.mql5.com/ru/market/product/96160 指标参数： KijunSen - KijunSen 的计算周期。 KijunSen_MA - KijunSen MA 的计算周期。 MethodMA - 计算 KijunSen MA 价格的方法。 用于与 Expert Advisor 通信的指标缓冲区。      在缓冲区没有。 0 是指标的 KijunSen 线。      缓冲区 #1 包含指标的 KijunSen MA 线。
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow CCI 是一個標準的「商品通道指數」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與零值的偏差。改變指標的零位，可以正或負。 當價格穿過零點 +- Delta 水平線時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow RSI 是一個標準的「相對強弱指數」指標，但箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與 50 值的偏差。改變 50 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 50 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow BEAR 是一個標準的「熊市力量」指標，但一個箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與零值的偏差。改變指標的零位，可以正或負。 當價格穿過零線 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow BULLS 是一個標準的「牛市力量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與零值的偏差。改變指標的零位，可以正或負。 當價格穿過零線 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow MACD 是一個標準的「移動平均線收斂/發散」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與零值的偏差。改變指標的零位，可以正或負。 指標產生箭頭訊號 1 或 2： 主線穿過零水平+-Delta Signal_line 穿過零水平 +- Delta 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow KijunSen Plus MA 是一種專有箭頭指標。 帶有 KijuSen 和 MA 線的原始指標版本。 MetaTrader 5 版本 當 Kijun-sen 線穿過 MA 線時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供多
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow 2MA 是 2 個標準 MA 指標。箭頭的交點是交易訊號。 MetaTrader 5 版本 此指標的參數與標準MA指標類似，一個是慢速MA，另一個是快速MA。 在交叉點處，會出現交易訊號。 當快速 MA 線穿過慢速 MA 線時，指標會產生訊號。  啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪問的！您可以單獨或組合使用這些
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow ADX 是一個標準的「平均方向運動指數」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準類似。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“CONTROL DEAL”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式：SimSim Control Deal MT5。 「 SimSim ARROW 」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供多種下載，其可能性無窮無盡。沒有任何限制會阻礙您的成功，因為您可以同時使用數百個指標
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Simple Signal 是一種專有箭頭指標。 MetaTrader 5 版本 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 啟用「CONTROL DEAL」進行操作並根據該指標的訊號開啟交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供多種下載，其可能性無窮無盡。沒有任何限制會阻礙您的成功，因為您
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Stochastic 是一個標準的“隨機振盪指標”，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 與 50 值的偏差。改變 50 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 50 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為 “ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「 SimSim ARROW 」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
实用工具
此實用程式適用於水平線： Prof1、Prof2、Loss1、Loss2。 這些線具有嚴格固定的名稱，由交易者在其終端的任何圖表上獨立繪製。 可以選擇一次建立所有線路，也可以選擇四條線路中的任一條。 只要看一下這些線條的名稱，其用途就一目了然了。 Prof1 和 Prof2 線指示交易的獲利水平，但以視覺化形式呈現，使交易者更容易感知資訊。 Loss1 和 Loss2 線反映停損水平，清晰直觀地呈現風險。 因此，該工具有助於創建關鍵層級的清晰視覺化，使交易者能夠做出更明智的決策。 此實用程式的獨特之處在於，只需將其安裝在一張圖表上，您就可以使用任何終端圖表上的線條。 專家實用程式可自動偵測終端中的所有 Prof1、Prof2、Loss1、Loss2 線，並產生有關該工具上所有交易的資訊（利潤、損失、數量）。 MT5 版本鏈接 該實用程式的第一個目的是有關盈虧的資訊。 使用停損線和獲利線來關閉交易 = 僅供參考，線下方的 OFF 符號禁止關閉交易。計算並在這些線下方放置一條此類型的線：Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26。 說明：線路名稱，線路是
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Ichimoku 是標準的「Ichimoku Kinko Hyo」指標，但是是箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標產生訊號 1 和 2。 基準線與價格線相交。  基準線與轉換線交叉 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明且可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供多種下載，其可
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow 2MA 是 2 個標準 MA 指標。箭頭的交點是交易訊號。 MetaTrader 4 版本 此指標的參數與標準MA指標類似，一個是慢速MA，另一個是快速MA。 在交叉點處，會出現交易訊號。  當快速 MA 線穿過慢速 MA 線時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明和可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow KijunSen Plus MA 是專有箭頭指示器。 帶有 KijuSen 和 MA 線的原始指標版本。 MetaTrader 4 版本 當 Kijun-sen 線穿過 MA 線時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明和可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供了多種下載，其
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
指标
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
指标
一個非常簡單但有效的指標。 它基於 Ichimoku 指標的 KijunSen 線，並在此基礎上建立移動平均線 MA。當這兩條線交叉時，就會出現買進或賣出的訊號。我經常在交易中使用 KijunSen 指標線：當價格高於該線時，我只專注於買入，而當價格低於該線時，我專注於賣出。 此外，在平均 KijunSen 線並創建 KijunSen 移動平均線後，這些線的主要交點變得重要，提供更明亮、更可靠的交易訊號。這些交叉點不僅預示著機會，而且可以作為在市場上做出明智決策的催化劑，使交易者能夠清晰而自信地感知變化。如此一來，KijunSen不僅成為了一個工具，也成為了金融波動海洋中的指路明燈。 MT4 版本指標的連結： https://www.mql5.com/ru/market/product/96120 指標參數： KijunSen - KijunSen 的計算週期。 KijunSen_MA - KijunSen MA 的計算週期。 MethodMA - KijunSen MA 價格的計算方法。 ArroyBuySell - 訊號箭頭類型 聲音 - 聲音通知。 用於與顧問
