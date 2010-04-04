SimSim Control Deal MT5

此實用程式根據「SimSim ARROW」系列指標的訊號進行交易。

該實用程式與“SimSim ARROW”系列指標協同運行。



每個指標都有一個參數：「交易：無交易、買入和賣出、僅買入、僅賣出」。

如果此參數設定為以下值：“買入和賣出或僅買入或僅賣出”，則指標訊號將透過全域變數傳送到實用程序，從而允許其開啟交易。





實用參數。

Pr_FixLot = 0.0 以固定手數開倉。 Pr_Risk = 0.0% 根據風險百分比開倉。計算方法：手數 = 此品種最大手數 * Pr_Risk / 100。 Pr_Fix=0.0%固定收益的经常余额百分比。如果百分比>100，那么对于专家来说，这不再是一个百分比，以存款货币计算。如果利润达到指定的利润百分比或特定金额，则所有交易都将结束，工作将继续进行。 Pr_HourBegin = 00.00 開始交易的小時和分鐘（HH.MM）。 Pr_HourEnd = 23.59 結束交易的小時和分鐘（HH.MM）。

從 1.2 版本開始，引入了新的交易管理參數。

Pr_Prof = 0.0 獲利水準（以點數或 SrHiLow 單位表示） Pr_Stop = 0.0 停損水準（以點數或 SrHiLow 單位表示） Pr_Breakeven = 0.0 損益平衡點（以點數或 SrHiLow 單位表示），用於保護獲利 Pr_TrallProf = 0.0 如果目前獲利（以點數表示）大於 Pr_TrallProfx 水準或 SrHiLow 單位，則設定追蹤停損 Pr_TrallLoss = 0.0 若目前獲利（以點數表示）小於 Pr_TrallLoss 水準或 SrHiLow 單位，設定追蹤停損 Pr_PerHiLow = 300 用於計算平均 SrHiLow 值的 BAR 數 Pr_MaxOrders = 500 最大持倉數量 Pr_DopStep = 25 以點數為單位的額外交易網格步長



使用 SrHiLow 值作為止損、獲利等水準比僅使用點數更方便。

設定不同時間範圍內的獲利（點數）大小較為困難。 5分鐘和6小時的區間可能有所不同。如果您指定SrHiLow，結果會非常合理。

SrHiLow是時間範圍的平均值（最高價 - 最低價），週期 = Pr_PerHiLow。



例如，AUDUSD 的平均 SrHiLow（點數）：

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=39 H81 MN1=3986

例如，如果 (SrHiLow) 中的獲利水準 = 3，則 M5 的獲利水準為：3*28 = 74 點，H3 的獲利水準為：3*214 = 642 點



例如，XAUUSD 的平均 SrHiLow（點數）：

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=23630=730 H1=1099 H2=1779 H3=230 H60 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

XAUUSD 獲利 (SrHiLow) = 5，M10 獲利：5*411=2055 點，H6 獲利：5*2958=14790 點





如果參數值介於 0.001 和 10.0 之間，則以 SrHiLow 為單位指定參數。此間隔足以滿足工作需求。

如果參數值大於 10，則以點數 (pip) 為單位指定。

參數範例：Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

非常方便，此比例適用於所有時間範圍，參數值乘以 SrHiLow，結果以點數為單位。

最初，該實用程式被設想為“控制交易”，並根據指標的訊號開立最小手數的頭寸。此步驟為交易者提供了溫和進入市場的機會，就像游泳前試水一樣。然後，當交易者對自己的行為充滿信心時，他就可以自由地增加手數，這使他能夠適應市場節奏並增加頭寸。這樣的演算法不僅方便了交易過程，而且將成為不可或缺的助手，提醒您每一步中規模和衡量的重要性。該實用程式結合了簡單性和功能性，不僅是一種工具，而且是金融機會世界中忠實的伴侶。