Mc Support Resistance

Support Resistance 是一款用于 MetaTrader 4 的可视化技术分析指标。它通过标准 ZigZag 指标识别已经形成的高点和低点，并根据这些结构性转折点绘制潜在的支撑位和阻力位。该指标主要用于帮助交易者观察市场结构、趋势方向、回调区域以及历史价格反应区域。 指标支持多时间框架分析。根据当前图表周期，它会使用当前周期以及紧邻的更高周期。例如，在日线图上使用周线和日线枢轴，在 H4 图上使用日线和 H4 枢轴，在 H1 图上使用 H4 和 H1 枢轴。这样可以在保持图表清晰的同时，观察更高周期的重要结构。 指标使用 ATR(100) 评估市场波动率，并通过 ATR 倍数合并距离较近的水平。默认合并距离为 1.50 × ATR。每个水平都会保留其原始枢轴时间和价格，并限制水平相对于原始位置的最大移动距离，从而减少水平线在历史重建时产生过度移动。 当新的 ZigZag 枢轴与现有水平接近时，指标会将其合并到对应的支撑或阻力区域，并累计结构性接触次数。随着接触次数增加，水平的颜色和线宽会发生变化，以便直观区分普通水平、重要水平和强水平。基本水平使用 Silver 或 LightBlue，重要水平使用 LightSeaGreen，强水平使用 Teal。 每个主要水平都可以显示价格和历史活动时间。来自紧邻更高周期的水平还会显示其来源周期，例如 W1、D1 或 H4。短期 ZigZag 水平使用红色点线显示，并与主要水平分开管理，以避免过度干扰主结构。 指标不会自动执行交易，不会提交订单，也不会生成保证盈利的买入或卖出信号。它只提供基于价格结构的视觉分析工具。最近的 ZigZag 枢轴仍可能随着新价格数据的出现而变化，因此最近的结构应视为临时信息，而不是绝对确定的市场预测。 主要参数： • InpATRMultiplier：用于合并附近水平的 ATR 倍数，默认值为 1.50。 • InpBasicLineColor：普通主要水平的颜色。 • InpBasicIntradayColor：普通日内水平的颜色。 • InpMediumColor：重要水平的颜色。 • InpStrongColor：强水平的颜色。 • InpDisplayLabels：是否显示主要水平的文字标签。 • InpDisplayAsBg：是否将线条绘制在图表背景中。 • InpLabelColor：标签文字颜色。 • InpLabelFontSize：标签字体大小。 本指标适合用于支撑与阻力研究、趋势结构分析、多时间框架观察以及技术分析学习。水平线不是绝对价格屏障，实际市场行为可能受到流动性、新闻、交易品种和经纪商报价差异的影响。请在真实使用前进行充分测试，并结合自己的风险管理方法