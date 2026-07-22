Price and Target Alerts
- 实用工具
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- 版本: 1.10
- 更新: 26 七月 2026
再也不会错过任何重要价位、利润目标或风险阈值。
想在达到目标后锁定利润并暂停交易吗?Price and Target Alerts 可以自动平掉所有仓位、通知您并停止后续交易——让您轻松、放心地锁定利润。
Price and Target Alerts 是一款先进的 MetaTrader 5 工具型智能交易系统(EA),持续监控市场价格和您的交易账户,并在满足预设条件时自动通知您或执行预定义的保护性操作。
核心功能
多重价格提醒
为任意品种创建多个价格提醒——可在"输入"选项卡中设置,也可直接在图表上添加。
选择每个提醒的触发方式:
- 单次(默认) – 仅在价格首次到达设定水平时触发一次。
- 每次穿越 – 每次价格穿越该水平时都会触发。
非常适合用于:
- 支撑与阻力位
- 突破行情
- 时段高点/低点
- 供需区
- 重要新闻位
价格提醒触发时始终会发送通知。它们本质上只是信息提示,因此永远不会平仓、停止交易或对您的 EA 和图表进行任何操作——这些保护性操作只保留给真正的账户级风险事件(见下方"自动化操作")。
直接在图表上添加提醒
无需进入设置即可添加提醒。点击图表面板上的 "+ Once alert" 或 "+ Every alert" 按钮,当前价格处会出现一条可拖动的线:
- 拖动该线到您想要监控的任意价位。
- 删除该线(按 Delete 键、右键删除,或在对象列表中删除),对应的提醒会自动移除——无需在设置中手动清理。
- 通过这种方式添加的提醒在 EA 重启后依然保留,您的价位设置不会丢失。
"单次"模式的提醒在触发后会在图表上自动变暗,让您一目了然哪些价位仍处于激活状态。
目标利润提醒
监控整个账户,而非单笔交易。 当账户达到以下条件时触发提醒:
- 目标净值(equity)
- 目标利润(金额 $)
- 目标利润(百分比 %)
非常适合同时持有多个仓位或采用组合交易策略的交易者。
回撤保护提醒
通过可自定义的回撤监控,提前应对亏损。 在以下情况下接收提醒:
- 账户回撤达到设定百分比
- 浮动亏损达到设定金额
非常适合:
- 遵守 Prop Firm(资金方)规则
- 设置每日亏损限额
- 个人风险管理
- 保护受资助账户
自动化操作(仅适用于目标利润与回撤保护)
当目标利润或回撤保护提醒被触发时,您可以选择一项或多项操作:
- 发送自定义通知
- 平掉所有持仓
- 停止交易
- 从图表中移除交易 EA
- 关闭图表以阻止进一步的自动化交易
您可以自由构建自己的安全策略——从简单通知到完全的紧急关闭。这些操作被有意限定于账户级事件,因此普通的价格提醒永远不会意外触发紧急关闭。
实时图表仪表盘
内置可视化面板让您在图表上一目了然地掌握所有状态:
- "守护环"仪表盘,同时显示利润目标的完成进度以及距离回撤上限的接近程度。
- 当前激活的价格提醒列表,显示各自的模式与状态。
- 每项已启用的目标与回撤指标的进度条。
- 记录所有已触发提醒的活动日志。
无需额外窗口,无需额外软件——只需看一眼图表即可。
通知方式
通过以下方式接收提醒:
- MetaTrader 通知
- Telegram
- 邮件(Email)
无论您是坐在交易终端前,还是不在电脑旁,都能随时掌握最新情况。
为什么交易者选择 Price and Target Alerts
- 无需再时刻盯盘
- 自动保护利润
- 防止过度回撤
- 强化交易纪律
- 可直接在图表上快速添加或调整提醒
- 适用于手动交易者和自动化策略
- 可作为账户级别的整体监控与保护工具
- 灵活适配剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者及资金方交易者
交易更智能,保护更迅速。
Price and Target Alerts 将 MetaTrader 5 转变为智能监控与账户保护系统。价格提醒在关键价位出现时第一时间让您知晓;目标利润与回撤提醒则更进一步——在您远离电脑时,依据预设规则立即采取行动,保护利润、控制风险。