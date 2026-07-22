再也不会错过任何重要价位、利润目标或风险阈值。

想在达到目标后锁定利润并暂停交易吗?Price and Target Alerts 可以自动平掉所有仓位、通知您并停止后续交易——让您轻松、放心地锁定利润。

Price and Target Alerts 是一款先进的 MetaTrader 5 工具型智能交易系统(EA),持续监控市场价格和您的交易账户,并在满足预设条件时自动通知您或执行预定义的保护性操作。

核心功能

多重价格提醒

为任意品种创建多个价格提醒——可在"输入"选项卡中设置,也可直接在图表上添加。

选择每个提醒的触发方式:

单次(默认) – 仅在价格首次到达设定水平时触发一次。

– 仅在价格首次到达设定水平时触发一次。 每次穿越 – 每次价格穿越该水平时都会触发。

非常适合用于:

支撑与阻力位

突破行情

时段高点/低点

供需区

重要新闻位

价格提醒触发时始终会发送通知。它们本质上只是信息提示,因此永远不会平仓、停止交易或对您的 EA 和图表进行任何操作——这些保护性操作只保留给真正的账户级风险事件(见下方"自动化操作")。

直接在图表上添加提醒

无需进入设置即可添加提醒。点击图表面板上的 "+ Once alert" 或 "+ Every alert" 按钮,当前价格处会出现一条可拖动的线:

拖动 该线到您想要监控的任意价位。

该线到您想要监控的任意价位。 删除 该线(按 Delete 键、右键删除,或在对象列表中删除),对应的提醒会自动移除——无需在设置中手动清理。

该线(按 Delete 键、右键删除,或在对象列表中删除),对应的提醒会自动移除——无需在设置中手动清理。 通过这种方式添加的提醒在 EA 重启后依然保留,您的价位设置不会丢失。

"单次"模式的提醒在触发后会在图表上自动变暗,让您一目了然哪些价位仍处于激活状态。

目标利润提醒

监控整个账户,而非单笔交易。 当账户达到以下条件时触发提醒:

目标净值(equity)

目标利润(金额 $)

目标利润(百分比 %)

非常适合同时持有多个仓位或采用组合交易策略的交易者。

回撤保护提醒

通过可自定义的回撤监控,提前应对亏损。 在以下情况下接收提醒:

账户回撤达到设定百分比

浮动亏损达到设定金额

非常适合:

遵守 Prop Firm(资金方)规则

设置每日亏损限额

个人风险管理

保护受资助账户

自动化操作(仅适用于目标利润与回撤保护)

当目标利润或回撤保护提醒被触发时,您可以选择一项或多项操作:

发送自定义通知

平掉所有持仓

停止交易

从图表中移除交易 EA

关闭图表以阻止进一步的自动化交易

您可以自由构建自己的安全策略——从简单通知到完全的紧急关闭。这些操作被有意限定于账户级事件,因此普通的价格提醒永远不会意外触发紧急关闭。

实时图表仪表盘

内置可视化面板让您在图表上一目了然地掌握所有状态:

"守护环"仪表盘,同时显示利润目标的完成进度以及距离回撤上限的接近程度。

当前激活的价格提醒列表,显示各自的模式与状态。

每项已启用的目标与回撤指标的进度条。

记录所有已触发提醒的活动日志。

无需额外窗口,无需额外软件——只需看一眼图表即可。

通知方式

通过以下方式接收提醒:

MetaTrader 通知

Telegram

邮件(Email)

无论您是坐在交易终端前,还是不在电脑旁,都能随时掌握最新情况。

为什么交易者选择 Price and Target Alerts

无需再时刻盯盘

自动保护利润

防止过度回撤

强化交易纪律

可直接在图表上快速添加或调整提醒

适用于手动交易者和自动化策略

可作为账户级别的整体监控与保护工具

灵活适配剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者及资金方交易者

交易更智能,保护更迅速。

Price and Target Alerts 将 MetaTrader 5 转变为智能监控与账户保护系统。价格提醒在关键价位出现时第一时间让您知晓;目标利润与回撤提醒则更进一步——在您远离电脑时,依据预设规则立即采取行动,保护利润、控制风险。