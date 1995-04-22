News EA 是一款专业的 MetaTrader 5 高速新闻交易智能交易系统（Expert Advisor），专为高波动市场中的剥头皮交易（Scalping）进行优化，适用于 Forex、黄金（XAUUSD）以及指数市场，尤其是在重大经济新闻发布期间。EA 会在预定新闻事件发生前自动同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，让市场价格自动触发正确的交易方向，无需人工干预。

重要提示：本 EA 专为高影响力经济新闻发布期间的真实市场环境设计。MetaTrader 5 策略测试器无法准确模拟新闻交易，因为它无法重现真实市场中的关键因素，例如点差扩大、滑点、执行延迟、流动性变化以及不同经纪商特有的订单执行条件。因此，在将 EA 用于真实账户之前，所有测试都应首先在经纪商的模拟账户上进行。

适用于交易以下主要经济事件：

Non-Farm Payrolls（NFP，非农就业数据）

CPI（消费者价格指数）

FOMC（美联储利率决策会议）

利率决策

GDP（国内生产总值）

就业报告

任何预定的高影响力经济事件

同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单

可配置交易执行时间

支持经纪商服务器时间或带自定义偏移的 GMT 时间

可调整入场距离

固定止损（Stop Loss）

可选止盈（Take Profit）

固定手数或基于风险比例自动计算手数

自动移动止损（Trailing Stop）

开仓后自动取消相反方向的挂单

自动取消超过指定时间未触发的挂单

最大点差保护

支持 Magic Number

自定义交易评论

时区

经纪商服务器时间

带自定义偏移的 GMT 时间

功能特点设置

无论您的经纪商服务器处于哪个时区，都可以确保 EA 正确运行。

交易时间

交易时间（HH:MM:SS）

订单设置

入场距离（Pips）

止损（Pips）

可选止盈（Pips）

固定手数

固定手数

百分比风险

自动计算手数

风险管理

根据您选择的账户风险百分比，自动计算合适的交易手数。

开始移动止损

移动止损步长

移动止损（Trailing Stop）

当交易朝有利方向运行时，自动移动止损位置，以保护已获得的利润。

启用超时功能

X 秒后取消挂单

超时保护

如果在设定时间内没有任何挂单被触发，EA 会自动删除未成交订单。

启用点差过滤器

最大允许点差

点差保护

当市场点差超过设定最大值时，阻止订单发送。

Forex

黄金（XAUUSD）

指数

CFD

推荐交易市场

针对计划中的高影响力经济新闻事件进行了优化。

使用建议

为了获得最佳效果，强烈建议首先在模拟账户上测试 EA。这可以帮助您熟悉 EA 的运行方式，优化参数设置，并确认它能够在您的经纪商交易环境下正常工作，然后再切换到真实账户。

请注意，MetaTrader 5 策略测试器不适合准确测试新闻交易策略。它无法真实模拟重大经济数据发布期间出现的市场情况，包括：

点差扩大

滑点

执行延迟

流动性变化

经纪商特定的订单执行条件

因此，回测结果不应被视为真实交易表现的代表。

为了获得最佳性能，建议使用 ECN 或 Raw Spread 账户，例如 IC Markets、Pepperstone 或其他提供稳定低点差和快速执行的可靠经纪商。

由于该 EA 在极高市场波动期间进行交易，经纪商执行质量、网络延迟以及点差大小都会对交易结果产生重大影响。

免责声明

本专家顾问旨在自动执行新闻交易策略，但不保证盈利。交易结果取决于多种因素，包括市场状况、经纪商执行、滑点、点差扩大、网络延迟以及经济新闻发布期间的市场流动性。

在使用 EA 进行真实交易之前，请务必自行进行测试并评估风险。