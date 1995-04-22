Algo News
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
News EA 是一款专业的 MetaTrader 5 高速新闻交易智能交易系统（Expert Advisor），专为高波动市场中的剥头皮交易（Scalping）进行优化，适用于 Forex、黄金（XAUUSD）以及指数市场，尤其是在重大经济新闻发布期间。EA 会在预定新闻事件发生前自动同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，让市场价格自动触发正确的交易方向，无需人工干预。
重要提示：本 EA 专为高影响力经济新闻发布期间的真实市场环境设计。MetaTrader 5 策略测试器无法准确模拟新闻交易，因为它无法重现真实市场中的关键因素，例如点差扩大、滑点、执行延迟、流动性变化以及不同经纪商特有的订单执行条件。因此，在将 EA 用于真实账户之前，所有测试都应首先在经纪商的模拟账户上进行。
适用于交易以下主要经济事件：
- Non-Farm Payrolls（NFP，非农就业数据）
- CPI（消费者价格指数）
- FOMC（美联储利率决策会议）
- 利率决策
- GDP（国内生产总值）
- 就业报告
- 任何预定的高影响力经济事件
- 同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单
- 可配置交易执行时间
- 支持经纪商服务器时间或带自定义偏移的 GMT 时间
- 可调整入场距离
- 固定止损（Stop Loss）
- 可选止盈（Take Profit）
- 固定手数或基于风险比例自动计算手数
- 自动移动止损（Trailing Stop）
- 开仓后自动取消相反方向的挂单
- 自动取消超过指定时间未触发的挂单
- 最大点差保护
- 支持 Magic Number
- 自定义交易评论
时区
- 经纪商服务器时间
- 带自定义偏移的 GMT 时间
无论您的经纪商服务器处于哪个时区，都可以确保 EA 正确运行。
交易时间
- 交易时间（HH:MM:SS）
订单设置
- 入场距离（Pips）
- 止损（Pips）
- 可选止盈（Pips）
- 固定手数
- 固定手数
- 百分比风险
- 自动计算手数
根据您选择的账户风险百分比，自动计算合适的交易手数。移动止损（Trailing Stop）
- 开始移动止损
- 移动止损步长
当交易朝有利方向运行时，自动移动止损位置，以保护已获得的利润。超时保护
- 启用超时功能
- X 秒后取消挂单
如果在设定时间内没有任何挂单被触发，EA 会自动删除未成交订单。点差保护
- 启用点差过滤器
- 最大允许点差
当市场点差超过设定最大值时，阻止订单发送。推荐交易市场
- Forex
- 黄金（XAUUSD）
- 指数
- CFD
针对计划中的高影响力经济新闻事件进行了优化。使用建议
为了获得最佳效果，强烈建议首先在模拟账户上测试 EA。这可以帮助您熟悉 EA 的运行方式，优化参数设置，并确认它能够在您的经纪商交易环境下正常工作，然后再切换到真实账户。
请注意，MetaTrader 5 策略测试器不适合准确测试新闻交易策略。它无法真实模拟重大经济数据发布期间出现的市场情况，包括：
- 点差扩大
- 滑点
- 执行延迟
- 流动性变化
- 经纪商特定的订单执行条件
因此，回测结果不应被视为真实交易表现的代表。
为了获得最佳性能，建议使用 ECN 或 Raw Spread 账户，例如 IC Markets、Pepperstone 或其他提供稳定低点差和快速执行的可靠经纪商。
由于该 EA 在极高市场波动期间进行交易，经纪商执行质量、网络延迟以及点差大小都会对交易结果产生重大影响。免责声明
本专家顾问旨在自动执行新闻交易策略，但不保证盈利。交易结果取决于多种因素，包括市场状况、经纪商执行、滑点、点差扩大、网络延迟以及经济新闻发布期间的市场流动性。
在使用 EA 进行真实交易之前，请务必自行进行测试并评估风险。