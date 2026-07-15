Hungry Alligator

饥饿的鳄鱼是MetaTrader5的一个指标，它实现了比尔*威廉姆斯的经典理念："鳄鱼睡觉的时间越长，醒来的饥饿越多。"该工具自动检测鳄鱼线（颌骨，牙齿，嘴唇）在狭窄范围内（平坦）交织的时期，积累这种状态的内部波动，并在击穿后计算运动的潜在目标–严格基于累积的能量，不





该指标不仅仅显示交叉点，而是突出显示"睡眠"区域，并绘制明确的水平目标，这些目标成为入场，获利或部分获利回吐的基准。





客观性-目标仅根据价格数据计算，无需调整系数。





可见性-平面区域和目标水平以颜色突出显示，无需在指标之间切换。





灵活性-您可以调整任何仪器和时间框架的平坦阈值。





多功能性-适用于所有市场（外汇，加密货币，股票指数，原材料）。





它没有重绘–所有对象都是在蜡烛关闭后构建的，信号保持静态。





[医]期内

钳口移动平均线的周期（蓝线）。 默认值为13。

N.换档,换档

下巴转向未来. 默认值为8。

[医]期内

牙的时期（红线）。 默认值为8。

[医]内移

牙齿移位。 默认值为5。

[医]期内

唇期（绿线）。 默认值为5。

N.换档,换档

唇移。 默认值为3。

InpMAMethod,InpMAMethod

平均方法（SMMA是鳄鱼的标准，你可以改变它）。

Inappliedprice是用于计算的价格（中位数是中位数，最稳定）。

[医]折页折页折页折页折页折页折页

以点为单位的平坦的阈值。 "睡眠"状态的最远鳄鱼线之间的最大允许距离。 值越低，我们要找的单位就越窄。 它根据工具的波动性进行调整（对于EURUSD20-40，对于BTCUSD100-300）。

InpClrFlatUp

矩形的填充颜色为看涨细分（默认为浅鲑鱼）。

InpClrFlatDn

熊市细分的填充颜色（默认为黄绿色）。

[医]目标

目标线的颜色（默认为金色）。

N.目标线

显示目标线（真/假）。 如果禁用它，则只会保留矩形。

[医][医][医][医][医]

只留下图表上的最后一个平坦区域。 启用后，它会删除所有以前的矩形，而不会重载历史记录。









使用这个指标根据比尔威廉姆斯系统，它非常适合在分形交易，当价格突破其中一侧的平面水平（绘制矩形）时，它将进入机器人自动绘制的线，在这个区间你可以进入分形或另一个威廉姆斯系统。



