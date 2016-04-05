Atlantis Xauusd
- 专家
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- 版本: 17.5
- 更新: 16 七月 2026
El Atlantis EA ha sido diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1, enfocándose en la calidad sobre la cantidad. Su lógica operativa combina indicadores clásicos con filtros de tendencia de temporalidad superior (D1/W1) para asegurar entradas con alta probabilidad de éxito bajo un estricto control de riesgo.
🚀 Características Principales:
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Estrategia de Precisión: Utiliza un sistema de RSI estricto (35/65) combinado con un sistema de puntuación de tendencia (Score 2/3) para filtrar el "ruido" del mercado.
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Gestión de Riesgo Dinámica: Calcula el tamaño del lote automáticamente basándose en el porcentaje de riesgo por operación y el ATR actual, garantizando que cada trade sea proporcional a la volatilidad del momento.
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Ratio Riesgo/Beneficio (RR) 3:1: Enfocado en maximizar los beneficios con un objetivo de TP agresivo, respaldado por un sistema de Trailing Stop basado en ATR que protege las ganancias conforme la operación avanza.
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Filtros de Mercado: Incluye filtros opcionales de EMA en D1 y W1, y un filtro de Momentum, asegurando que el EA solo opere a favor de la tendencia principal a largo plazo.
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Gestión de Pullbacks: Permite capitalizar retrocesos válidos dentro de tendencias consolidadas, aumentando la eficiencia operativa.
📊 Especificaciones Técnicas:
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Activo: XAUUSD.
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Temporalidad: H1.
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Indicadores: ATR (Volatilidad), RSI (Entradas), MAs (Tendencia).
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Control: Gestión de riesgo por porcentaje, lotaje mínimo/máximo y número máximo de posiciones abiertas simultáneamente.