FlatOut movings robot mt4

FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。

基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。

本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。

⏳ 历经市场混沌时代的岁月检验

该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。

⚡ 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。

🤖 连胜主宰： 机器人字典里没有盲目和混乱。它的所有行为都服从于严密的数学秩序。一旦它捕获到一波浪潮，就会生成一连串密集的、源源不断的平仓获利单。该算法会顽强地咬住趋势，一个接一个地构建盈利头寸，直到市场脉冲动能消耗殆尽。对它而言，极少出现的止损并非灾难，而仅仅是瞄准镜的又一次校准。

↕️ 订单簿双向通吃： 机器人做多（Long）和做空（Short）同样高效。报告中的多空方向数量是均衡的。绝无任何为了迎合历史数据而进行的随机人工拟合参数。

🧱 铁血网格策略家： 在长时间的盘整或虚假洗盘阶段，它绝不会因为一点点微小的浮亏就急于割肉。机器人会开启“阵地围攻”模式，展开富有弹性的分布式网格订单流。它能冷静地吸收浮动风险，将保证金压力牢牢控制在绝对安全的范围内。

🎯 冷血狙击手： 软件会耐心等待完美的入场时机，以确保极佳的数学效率和强劲的盈亏恢复因子。

🎁 免费体验算法

您再也不必一年365天、一天24小时紧绷神经守在显示器前，虚度光阴又饱受精神折磨。这款高科技解决方案已经完全准备就绪。别再盲信他人的空话 —— 请亲自在真实的历史数据上检验该算法。

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1. 点击迈达克市场（Market）本页面上的“下载模拟版（Download Demo）”按钮。

2. 在您的终端中打开策略测试盘（Strategy Tester），并选择任意一段历史区间。

3. 启动测试，亲眼见证系统是如何完美过滤市场噪音的。





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常见问题（FAQ）：

1) 该产品针对哪些货币对进行了配置？

从技术上讲，该EA（智能交易系统）可以在任何货币对上运行，并使用默认设置。不过，该EA是专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行深度定制的。只有在这些货币对上，它才能展现出最高的执行效率。

2) 在哪个时间周期（Timeframe）上启动效果最好？

🦎 自适应变色龙： 对它而言，时间周期只是一块光学透镜。在较小的时间步长（M15、M30、H1）上，它表现得像一个高频头寸头寸速射头寸剥头皮者（Scalper）。而在较大的周期（H2 和 H4）上，它会放大步长，将市场密度转化为稳固的、经过滤的趋势持仓决策。机器人能完美适配K线的密度，而经纪商的K线内部随机噪音则会被彻底屏蔽。因此，您可以在 M15、M30、H1、H2、H4 上运行该产品。

3) 什么样的账户类型适合该EA？

需要支持对冲（Hedging）双向持仓的账户，因为传统的净持仓（Netting）模式在技术上与该EA的逻辑不兼容。最佳选择是 ECN/Raw 账户（适合大资金）、Cent 美分账户（适合 10,000 美元以下的存款）或杠杆从 1:100 起的 Swap-Free（免息/清真）账户。

4) 最少需要多少初始资金才可以开始交易？

单货币对在标准账户上需要 $800-$1000（在美分账户上则仅需 $10）。如果同时运行两到三个货币对，资金量按比例递增：标准账户需要 $2K/$3K（美分账户需要 $20/$30）。

5) 该EA在历史回测中的回撤情况如何？

在长达55年的历史数据中，基于净值（Equity）的最大浮动回撤分别为：EURUSD 为 7.08%，GBPUSD 为 9.31%，而 USDJPY 仅为 4.17%。

基于余额（Balance）的历史相对回撤大约在 2.27% – 16.95% 区间内波动。

6) 是否可以把这三个货币对组合成一个策略流（使用不同的 Magic Number）？

可以，而且这非常明智。通过在 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 上同时启动并设置不同的 Magic Number（魔术编码），可以触发“策略群（Ensemble）”效应：各货币对独立交易，相互对冲回撤，从而创造出稳定且多元化的资金增长流。

7) 首次启动时需要使用哪些设置？

📦 开箱即用的完全自主： 彻底忘掉繁琐的人工参数拟合，也不用去读几百页的说明书。该产品在出厂时就已经针对核心货币对的特性进行了极致优化。机器人会自动扫描图表、识别货币对并瞬间投入工作。只需轻点几下鼠标即可轻松开启：您只需要将EA挂到推荐货币对的图表上，选择所需的时间周期，并设置一个唯一的 Magic Number 以实现多元化配置即可。

8) 我该如何确认EA已经开始正常工作？

非常简单：图表的右上角会露出灿烂的笑脸（首先请务必点击点击“允许算法交易 / Allow Algo Trading”按钮）。同时在设置中开启 Enable: Detailed operational logs（启用详细运行日志）参数，屏幕上就会直接显示系统状态文本，而“专家（Experts）”选项卡中的工作日志也会开始更新（每 1-4 小时输出一次详细报告）。

9) 为什么在切换时间周期时屏幕会出现短暂卡顿（冻结）？

📸 市场的量子快照： 在首次启动、切换时间周期或断线重连时，终端会短暂卡住一下，这是在对全部历史数据进行深度的穿透式审计。系统需要这个短暂的停顿来消除任何价格畸变，并部署完美的数学模型来保护当前持仓。

10) 为什么真实订单没有触发，但系统却把该订单计算在内了？

💻 数字化自主权： 机器人内部的数学逻辑高于市场的实际状况。这是该EA独特的安全防护机制。如果由于网络断线或经纪商滑点导致现实中未能成功开单，机器人会瞬间将其作为虚拟订单记录在模型的内存中。对于机器人而言，严格保持其数学模型的完整性才是重中之重 —— 这是它抵御市场混沌的最强护盾。为此，系统宁愿承受在单条网格上出现极小的技术性微亏。这种情况极少发生，因为在价格于K线开盘价附近波动时，机器人最多会尝试重复提交 10 次开单请求。

11) 该指标会产生信号飘移（未来函数/重绘）吗？如果关闭电脑会发生什么？

该指标绝无滞后，也绝不重绘（不飘移）信号。如果您关闭终端，EA不会丢失任何数据：重新启动时，它会瞬间根据您订单的 Magic Number 从历史起点重新精确计算整个数学模型。关闭电脑的最大风险在于可能会错过网格止盈平仓的精确时机，因此强烈建议使用 VPS 服务器。

12) 为什么该指标没有缓冲区（Buffers）？该产品是以怎样的节奏运行的？

该指标不使用缓冲区，而是通过图形对象（线条、箭头）来输出信号。这避免了在内存中存储无用的历史数据，令计算速度提升数倍。🛡️ 对行情的“大钉/插针”免疫： 同时，该产品并不会在每一个 Tick（Tick数据）或K线内部进行频繁更新，而是严格绑定在 H1 或 H4 K线的开盘价上 —— 这完全保护了算法免受市场噪音、虚假插针和瞬时滑点的干扰。

13) 如果经纪商看到了我的止盈止损目标，故意制造恶意插针来爆我的仓怎么办？

😎 隐形斗篷模式（潜行模式）： 借助潜行模式，这种情况被彻底杜绝。机器人采用了虚拟订单算法：所有真实的价位和目标仅存在于EA的内部内存中，对经纪商的服务器完全不可见。在技术上，经纪商根本无法猎杀您的止损，因为他们完全看不到系统计划在哪里锁定利润和结清头寸。

14) 如果订单网格变得过大该怎么办？

🔒 资金保险丝： 针对这种情况，系统内置了资本保险丝 —— 即参数 Risk: Enable grid depth protection（启用网格深度保护）。您可以强行限制网格中的最大订单数量（例如：不超过 8 单）。如果市场走向与系统相反，且亏损深度触及该临界阈值，机器人将自动释放仓位压力，果断切断风险，以最大程度保住您的核心本金。

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