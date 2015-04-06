FlatOut movings robot mt4

FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。
基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。
本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。
⏳ 历经市场混沌时代的岁月检验
该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。
⚡ 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。
🤖 连胜主宰： 机器人字典里没有盲目和混乱。它的所有行为都服从于严密的数学秩序。一旦它捕获到一波浪潮，就会生成一连串密集的、源源不断的平仓获利单。该算法会顽强地咬住趋势，一个接一个地构建盈利头寸，直到市场脉冲动能消耗殆尽。对它而言，极少出现的止损并非灾难，而仅仅是瞄准镜的又一次校准。
↕️ 订单簿双向通吃： 机器人做多（Long）和做空（Short）同样高效。报告中的多空方向数量是均衡的。绝无任何为了迎合历史数据而进行的随机人工拟合参数。
🧱 铁血网格策略家： 在长时间的盘整或虚假洗盘阶段，它绝不会因为一点点微小的浮亏就急于割肉。机器人会开启“阵地围攻”模式，展开富有弹性的分布式网格订单流。它能冷静地吸收浮动风险，将保证金压力牢牢控制在绝对安全的范围内。
🎯 冷血狙击手： 软件会耐心等待完美的入场时机，以确保极佳的数学效率和强劲的盈亏恢复因子。
🎁 免费体验算法
您再也不必一年365天、一天24小时紧绷神经守在显示器前，虚度光阴又饱受精神折磨。这款高科技解决方案已经完全准备就绪。别再盲信他人的空话 —— 请亲自在真实的历史数据上检验该算法。
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   1. 点击迈达克市场（Market）本页面上的“下载模拟版（Download Demo）”按钮。
   2. 在您的终端中打开策略测试盘（Strategy Tester），并选择任意一段历史区间。
   3. 启动测试，亲眼见证系统是如何完美过滤市场噪音的。

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常见问题（FAQ）：
1) 该产品针对哪些货币对进行了配置？
从技术上讲，该EA（智能交易系统）可以在任何货币对上运行，并使用默认设置。不过，该EA是专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行深度定制的。只有在这些货币对上，它才能展现出最高的执行效率。
2) 在哪个时间周期（Timeframe）上启动效果最好？
🦎 自适应变色龙： 对它而言，时间周期只是一块光学透镜。在较小的时间步长（M15、M30、H1）上，它表现得像一个高频头寸头寸速射头寸剥头皮者（Scalper）。而在较大的周期（H2 和 H4）上，它会放大步长，将市场密度转化为稳固的、经过滤的趋势持仓决策。机器人能完美适配K线的密度，而经纪商的K线内部随机噪音则会被彻底屏蔽。因此，您可以在 M15、M30、H1、H2、H4 上运行该产品。
3) 什么样的账户类型适合该EA？
需要支持对冲（Hedging）双向持仓的账户，因为传统的净持仓（Netting）模式在技术上与该EA的逻辑不兼容。最佳选择是 ECN/Raw 账户（适合大资金）、Cent 美分账户（适合 10,000 美元以下的存款）或杠杆从 1:100 起的 Swap-Free（免息/清真）账户。
4) 最少需要多少初始资金才可以开始交易？
单货币对在标准账户上需要 $800-$1000（在美分账户上则仅需 $10）。如果同时运行两到三个货币对，资金量按比例递增：标准账户需要 $2K/$3K（美分账户需要 $20/$30）。
5) 该EA在历史回测中的回撤情况如何？
在长达55年的历史数据中，基于净值（Equity）的最大浮动回撤分别为：EURUSD 为 7.08%，GBPUSD 为 9.31%，而 USDJPY 仅为 4.17%。
基于余额（Balance）的历史相对回撤大约在 2.27% – 16.95% 区间内波动。
6) 是否可以把这三个货币对组合成一个策略流（使用不同的 Magic Number）？
可以，而且这非常明智。通过在 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 上同时启动并设置不同的 Magic Number（魔术编码），可以触发“策略群（Ensemble）”效应：各货币对独立交易，相互对冲回撤，从而创造出稳定且多元化的资金增长流。
7) 首次启动时需要使用哪些设置？
📦 开箱即用的完全自主： 彻底忘掉繁琐的人工参数拟合，也不用去读几百页的说明书。该产品在出厂时就已经针对核心货币对的特性进行了极致优化。机器人会自动扫描图表、识别货币对并瞬间投入工作。只需轻点几下鼠标即可轻松开启：您只需要将EA挂到推荐货币对的图表上，选择所需的时间周期，并设置一个唯一的 Magic Number 以实现多元化配置即可。
8) 我该如何确认EA已经开始正常工作？
非常简单：图表的右上角会露出灿烂的笑脸（首先请务必点击点击“允许算法交易 / Allow Algo Trading”按钮）。同时在设置中开启 Enable: Detailed operational logs（启用详细运行日志）参数，屏幕上就会直接显示系统状态文本，而“专家（Experts）”选项卡中的工作日志也会开始更新（每 1-4 小时输出一次详细报告）。
9) 为什么在切换时间周期时屏幕会出现短暂卡顿（冻结）？
📸 市场的量子快照： 在首次启动、切换时间周期或断线重连时，终端会短暂卡住一下，这是在对全部历史数据进行深度的穿透式审计。系统需要这个短暂的停顿来消除任何价格畸变，并部署完美的数学模型来保护当前持仓。
10) 为什么真实订单没有触发，但系统却把该订单计算在内了？
💻 数字化自主权： 机器人内部的数学逻辑高于市场的实际状况。这是该EA独特的安全防护机制。如果由于网络断线或经纪商滑点导致现实中未能成功开单，机器人会瞬间将其作为虚拟订单记录在模型的内存中。对于机器人而言，严格保持其数学模型的完整性才是重中之重 —— 这是它抵御市场混沌的最强护盾。为此，系统宁愿承受在单条网格上出现极小的技术性微亏。这种情况极少发生，因为在价格于K线开盘价附近波动时，机器人最多会尝试重复提交 10 次开单请求。
11) 该指标会产生信号飘移（未来函数/重绘）吗？如果关闭电脑会发生什么？
该指标绝无滞后，也绝不重绘（不飘移）信号。如果您关闭终端，EA不会丢失任何数据：重新启动时，它会瞬间根据您订单的 Magic Number 从历史起点重新精确计算整个数学模型。关闭电脑的最大风险在于可能会错过网格止盈平仓的精确时机，因此强烈建议使用 VPS 服务器。
12) 为什么该指标没有缓冲区（Buffers）？该产品是以怎样的节奏运行的？
该指标不使用缓冲区，而是通过图形对象（线条、箭头）来输出信号。这避免了在内存中存储无用的历史数据，令计算速度提升数倍。🛡️ 对行情的“大钉/插针”免疫： 同时，该产品并不会在每一个 Tick（Tick数据）或K线内部进行频繁更新，而是严格绑定在 H1 或 H4 K线的开盘价上 —— 这完全保护了算法免受市场噪音、虚假插针和瞬时滑点的干扰。
13) 如果经纪商看到了我的止盈止损目标，故意制造恶意插针来爆我的仓怎么办？
😎 隐形斗篷模式（潜行模式）： 借助潜行模式，这种情况被彻底杜绝。机器人采用了虚拟订单算法：所有真实的价位和目标仅存在于EA的内部内存中，对经纪商的服务器完全不可见。在技术上，经纪商根本无法猎杀您的止损，因为他们完全看不到系统计划在哪里锁定利润和结清头寸。
14) 如果订单网格变得过大该怎么办？
🔒 资金保险丝： 针对这种情况，系统内置了资本保险丝 —— 即参数 Risk: Enable grid depth protection（启用网格深度保护）。您可以强行限制网格中的最大订单数量（例如：不超过 8 单）。如果市场走向与系统相反，且亏损深度触及该临界阈值，机器人将自动释放仓位压力，果断切断风险，以最大程度保住您的核心本金。
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推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
专家
交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
专家
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
作者的更多信息
Golden section price action indicator MT4 edition
Ekaterina Saltykova
指标
Golden section price action indicator - is a trend-scalping complete system with enter and exit points. Indicator is based on most powerfull price action japan patterns that are filtered by volume, volatility, market phase. Pattern is not a simple combinations of candles. Patterns must have "weight" to move market in right direction. "Weight" - is the summary of pattern's volume, the size of pattern candles according to last average volatility and ofcourse pattern must appear in correct market p
Support Resistance Peaks Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Trend deviation scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend deviation scalper - is the manual system to scalp choppy market places. Indicator defines bull/bear trend and it's force. Inside exact trend system also defines "weak" places, when trend is ready to reverse. So as a rule, system plots a sell arrow when bull trend becomes weak and possibly reverses to bear trend. For buy arrow is opposite : arrow is plotted on bear weak trend. Such arrangement allows you to get a favorable price and stand up market noise. Loss arrows are closing by common p
Trend driver bars Iindicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend driver bars is the manual trading system, which defines current trend continue or it's pull-back/reverse. "Driver" bars - are price action patterns that has powerfull affect on market, defining it's near future direction. Generally, driver bars represents trend "skeleton" and often anticipates new market impulse. System plots arrows when market shows 3 pattenrs in a row(most powerfull combo-pattern), and makes fast scalping of incomming movement. Loss positions closes by common profit. Lot
Wave impulse omega scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Wave Impulse OmegaScalper - is the manual system for scalping. In many cases Indicator "eats" almost all possible trend wave. System defines up price wave and down price wave. Inside the exact wave - system defines true trend movement and choppy market. Indicator plots signals while market is trending, powerfull and has quiet good volatility. This is complete system with enter and exit points. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalcu
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Binary Step Clouds Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Binary step clouds - is the complete trading system with enter and exit points. System is based on double smoothed exponential step moving and volume weighted simple step moving.Generally each movings define trend direction and places when trend is in active phase. Signals plots when both movings approache to active trend phase and market speed is high.  Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculates all history datas,refreshing main
Acceleration Force Meter Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Acceleration Force Meter Indicator - is a trend system that join market in trend phase and after trend pull-back. AFM indicator - is the system that watchs market phases from flat to extreme volatility and prefers to enter in market when it's active, more volatility, ignoring most flat places. This is 100% complete trading system including enter and exit points. It works well with profitable trades - maximizing take profit targets(analysis of recent market volatility, its pips range to adapt cur
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
Early WPR divergence indicator MT4
Ekaterina Saltykova
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Early WPR divergence - is the manual system to define trend reverse. Green histogram shows main trend, Orange one - shows "short"/local trend. System is looking for clear divergence between both trends and pick up position(plot buy/sell arrows). When main trend is up, but local trend reverses to bearish trend and get's big power - sell arrow is plotted;    When main trend is down, but local trend reverses to bullish trend and get's big power - buy arrow is plotted;  Main inputs are : mediumTrend
Bull bear pressure indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Bull bear pressure indicator - is the manual system which defines bull/bear market. When lines is above zero level - market is strong bullish, and when lines below zero level - market is bearish. First line represents global trend and second one are smoothed and shows local market's mood. Main inputs are : MainPeriod- main indicator's period for global trend calculation; SignalPeriod - period for   smoothed and shows local market's trend; Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-la
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
ASI fractals with DPO filter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
Trend Reversal Index MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend reversal index - is the manual trading system that works with overbought , oversold levels and reversal patterns. Sell arrow is plotted when indicator is higher than overbought level and here forms reversal pattern, all pattern points  located higher than overbought level. Opposite with buy arrow : ndicator is lower than oversold level and here forms reversal pattern, all pattern points located lower than overbought level.  Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disapp
Demarker pull back system MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Demarker pullback system - is the manual trading system for choppy markets. It show 2 colored histogram.  When histogram is blue - market is quite bullish, when histogram ir orange - market is more bearish. Up arrow is plotted when histogram is in oversold zone but blue color. Down arrow is plotted when histogram is in overbought zone but orange color. These patterns shows false breakout and possible soon reverse(price is overbought but shows bearish signs and price is oversold but shows bullis
TPM cross indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
TPM Cross (trend power moving cross) - is a trend following strategy based on custom signal points. Indicator consists from main custom moving chart line and trend power line. Indicator defines up and down movements by it's trend power and custom moving direction. When current market's trend looses it's power and opposite trend starts - power trend line  crosses moving and indicator plots an arrow.  Main indicator's adjustable inputs : movingPeriod - period of moving line  trendPeriod  - period
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Floating peaks oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating peaks oscillator - it the manual trading system. It's based on Stochastik/RSI type of oscillator with dynamic/floating  overbought and oversold levels. When main line is green - market is under bullish pressure, when main line is red - market is under bearish pressure. Buy arrow appears at the floating bottom and sell arrow appears at floating top. Indicator allows to reverse signal types. Main indicator's adjustable inputs : mainTrendPeriod; signalTrendPeriod; smoothedTrendPeriod; tre
Trend speed vector oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend speed vector - is the oscillator for manual trading. System measures trend direction and it's speed. Histogram shows 4 colors: Lime --> Strong up movement with good gain speed; Green --> Up movement with low gain speed Red --> Strong down movement with good gain speed; Orange --> Down movement with low gain speed Green and Orange histograms show weak market's movements and thуese places excluded from signal points. Buy arrow is plotted during strong down movement when bearish gain speed i
Floating gain meter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating gain meter is the manual trading system that works with local trends and it's scalping. Histogram represents  bull/bear floating trend gain. Green color histogram shows choppy market with bullish pressure, Orange - shows choppy market with bearish pressure. Lime and Red colors shows "boiled" places in market. As a rule buy arrow is placed after strong Down movement when it's power becomes weak and choppy market starts. And sell arrow is plotted after strong Up movement when it's power
Pullback points indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Pullback points indicator - is the manual trading system, that shows most popular market prices. Indicator measures bull/bear waves pressure and looks for "consensus" prices. As a rule these points are crossed up and down very often and opened trade has several chances to be closed in positive zone. Mainly, such points is the good base for "common profit" types of strategies. Indicator also represents   "common profit"  scalping method of trading as default one.  Main Indicator's Features Signa
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
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指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend roc waves robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Looking for EA to automate your trading strategy on the Forex market? TrendRocWaves Robot — your faithful companion in the world of trading! This 100% automated EA offers unique features: - works exclusively on high timeframes (H1 and H4) for confirmed response to market changes. - uses the most popular and liquid currency pairs such as EURUSD,GBPUSD with minimal spreads and fast transaction execution. - applies a scalping method based on a medium-term trend to achieve local goals and reduce r
Dynamic trend cycles robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing the trading system Dynamic Trend Cycles Robot  — a powerful tool for H1-H4 trading with volatility pairs! Technical capabilities - pairs to trade : EURUSD,GBPUSD,XAUUSD;  - timeframes : M30,H1,H4; Why Choose Dynamic Trend Cycles Robot (DTC)? - Accurate Trend Analysis: DTC adapts to current market volatility, providing precise tracking of price trends. This allows you to confidently open positions in line with the main trend and maximize your profits. - Filtering False Signals: In t
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Squeeze roc xau points mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention unique trading advisor, Squeeze roc xau points, exclusively designed for trading on the XAU/USD pair. We analyzed predominantly all objectively important timeframes and identified unique characteristics of gold movements relative to the dollar to create this product. These insights can be extremely useful in predicting market reversal points on timeframes from M30 to H8 for the XAU/USD pair. You can choose your favorite timeframe to receive signals or use multiple
Detrended scalper jpy points robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Hybrid trend impulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Hybrid Trend Impulse robot – is an advanced EA that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_robot: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditions. Enhanced
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
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