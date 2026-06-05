Smart Wave Signals

SmartWave Signals — 基于艾略特波浪的买卖信号，附完整交易计划（MT5）

还在盯着图表猜下一波行情从哪里开始吗？SmartWave Signals 替你解读市场结构，直接给出一份完整、可立即执行的交易计划——让你果断、自信地下单，不再犹豫。

由先进的艾略特波浪分析驱动，精准锁定高概率转折点，并把你需要的一切汇集在一个清晰的信号中。

每个信号都包含
• 形态成立瞬间给出清晰的 买入(BUY) 或 卖出(SELL) 箭头
• 精确入场价
• 保护性止损（Stop-Loss）
• 三个止盈目标（TP1 / TP2 / TP3）
• 提前显示盈亏比，让你清楚这笔交易是否值得

交易者为何选择 SMARTWAVE
• 节省数小时分析——工作已为你完成
• 排除情绪与猜测——执行既定计划，而非凭感觉
• 高周期趋势判断让你顺势而为，而非逆势
• 多重确认过滤掉疲弱、杂乱的形态
• 简洁的图表仪表盘，一眼掌握市场倾向与背景
• 高质感、易读的视觉——价位与标记清晰不杂乱

绝不错过任何机会
• 即时提醒：每个新信号、触及目标或止损时，弹窗、手机推送与邮件通知
• 每种提醒均可按你的习惯单独开关
• 过时信号自动过期，图表始终干净、贴合当下

契合你的交易方式
• 任意市场：外汇、黄金(XAUUSD)、指数、金属、加密货币等
• 任意周期（推荐 H4 与 D1，信号最干净）
• 适合波段与日内交易——新手与高手皆宜
• 设置简单：挂上图表即可使用

无论你是要建立稳定性，还是优化现有策略，SmartWave Signals 都为你带来结构化、有纪律的优势：清晰的入场、明确的风险，以及真正可据以规划的目标。

今天就把 SmartWave Signals 加到图表上，用计划交易，而不是靠猜。
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MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
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The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
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FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
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MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
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指标
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
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this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
High Low Prediction
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指标
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
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this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
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Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
指标
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
指标
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
指标
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
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指标
[iVISTscalp5]：通过时间研究市场行为的实验室 TLV Framework | Liquidity Activation Points ⸻ 项目概述 iVISTscalp5 是在 VISTmany 项目框架下开发的多层级时间与价格结构指标。 该系统通过 Liquidity Activation Points（时间激活点 / timings）预测： 市场启动时间 方向 运动范围 iVISTscalp5 指标可使用默认参数应用于任何金融工具。 ⸻ 实际价值 iVISTscalp5 并不是作为传统技术指标而开发的。 它的核心理念是： 让任何人都能够通过“时间”研究市场行为。 ⸻ Time Language VISTmany (TLV) — 项目的核心概念 t(p) t(p) 是 timings 被激活的价格水平。 ⸻ p(p) p(p) 是 iVISTscalp5 指标构建的核心价格水平。 最强的市场反应通常出现在： t(p) 与 p(p) 相互作用时。 ⸻ 在 TLV（Time Language VIST
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
指标
This indicator is a scalping indicator intended solely for the Boom and Crash indices of the Deriv Limited market It supports Boom 500, Boom 1000, Crash 500 and Crash 1000 Not repaint and no bug The settings are intuitive and easy to use The product activation number is 20 The Time Frame used depends on the user If you are an aggressive scalper then just use M1 For long trades use M15 If you are conservative use M5 Please contact me for more details of its use
Recuroid
Andriy Sydoruk
指标
The Recuroid indicator shows very good entry points. Just look at the screenshots, then download the free version and look in the strategy tester and see for yourself. The system is based on two key algorithms. The first algorithm (managed) creates a system of balanced transition from the buy zone to the sell zone and vice versa, draws arrows and lines, and forms entries. The second algorithm (managing) corrects the initial data for the first algorithm (managed) by measuring virtual windows, t
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
指标
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Gold Trend Pullback
Khalid Ezzat Fathy Mohamed
专家
Gold Trend Pullback — это профессиональный автоматический торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD). Советник входит в рынок по тренду после здоровых откатов, сочетая фильтр силы тренда ADX, точные входы на откатах и управление рисками на основе ATR для дисциплинированной, полностью автоматической торговли золотом. Одна позиция одновременно — без мартингейла, без сетки, без хеджирования. Основные возможности • Трендовая стратегия с
Prop Guardian Pro
Khalid Ezzat Fathy Mohamed
实用工具
Prop Guardian Pro - MT5 自营交易公司回撤保护与风险管理 EA 通过自营交易公司的考核，保护你的资金账户，避免触发每日亏损和最大回撤限制。Prop Guardian Pro 是一款账户级风险管理 EA，实时监控你的净值，并在你突破限制之前自动采取行动。 大多数交易者考核失败并非因为交易做错，而是因为一次回撤超限。本工具始终把每日和总体限制放在你眼前，并在你接近限制时介入。 如何保护你的账户 三级保护系统随风险上升而响应： - WARNING（警告）- 接近限制时提前提醒 - PROTECTIVE（保护）- 阻止新交易并将盈利单移至保本 - HARD CLOSE（强制平仓）- 在触及限制前自动平掉所有仓位，并使用滑点安全缓冲 主要功能 - 每日和最大回撤控制（静态或追踪） - 通过单一图表实时监控所有品种的账户净值 - 内置即用风险预设以及完整自定义模式 - 可调每日重置时间和 GMT 偏移 - 重大经济新闻锁定过滤 - 保本保护和自动仓位管理 - 弹窗、推送和邮件提醒 - 状态持久化 - 重启终端后依然保留 - 可与任何 EA 同时运行；仅监控 -
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