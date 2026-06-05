Smart Wave Signals
- 指标
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Khalid Ezzat Fathy MohamedI am an independent developer specializing in algorithmic trading solutions for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
- 版本: 1.70
- 更新: 17 六月 2026
- 激活: 5
SmartWave Signals — 基于艾略特波浪的买卖信号，附完整交易计划（MT5）
还在盯着图表猜下一波行情从哪里开始吗？SmartWave Signals 替你解读市场结构，直接给出一份完整、可立即执行的交易计划——让你果断、自信地下单，不再犹豫。
由先进的艾略特波浪分析驱动，精准锁定高概率转折点，并把你需要的一切汇集在一个清晰的信号中。
每个信号都包含
• 形态成立瞬间给出清晰的 买入(BUY) 或 卖出(SELL) 箭头
• 精确入场价
• 保护性止损（Stop-Loss）
• 三个止盈目标（TP1 / TP2 / TP3）
• 提前显示盈亏比，让你清楚这笔交易是否值得
交易者为何选择 SMARTWAVE
• 节省数小时分析——工作已为你完成
• 排除情绪与猜测——执行既定计划，而非凭感觉
• 高周期趋势判断让你顺势而为，而非逆势
• 多重确认过滤掉疲弱、杂乱的形态
• 简洁的图表仪表盘，一眼掌握市场倾向与背景
• 高质感、易读的视觉——价位与标记清晰不杂乱
绝不错过任何机会
• 即时提醒：每个新信号、触及目标或止损时，弹窗、手机推送与邮件通知
• 每种提醒均可按你的习惯单独开关
• 过时信号自动过期，图表始终干净、贴合当下
契合你的交易方式
• 任意市场：外汇、黄金(XAUUSD)、指数、金属、加密货币等
• 任意周期（推荐 H4 与 D1，信号最干净）
• 适合波段与日内交易——新手与高手皆宜
• 设置简单：挂上图表即可使用
无论你是要建立稳定性，还是优化现有策略，SmartWave Signals 都为你带来结构化、有纪律的优势：清晰的入场、明确的风险，以及真正可据以规划的目标。
今天就把 SmartWave Signals 加到图表上，用计划交易，而不是靠猜。
还在盯着图表猜下一波行情从哪里开始吗？SmartWave Signals 替你解读市场结构，直接给出一份完整、可立即执行的交易计划——让你果断、自信地下单，不再犹豫。
由先进的艾略特波浪分析驱动，精准锁定高概率转折点，并把你需要的一切汇集在一个清晰的信号中。
每个信号都包含
• 形态成立瞬间给出清晰的 买入(BUY) 或 卖出(SELL) 箭头
• 精确入场价
• 保护性止损（Stop-Loss）
• 三个止盈目标（TP1 / TP2 / TP3）
• 提前显示盈亏比，让你清楚这笔交易是否值得
交易者为何选择 SMARTWAVE
• 节省数小时分析——工作已为你完成
• 排除情绪与猜测——执行既定计划，而非凭感觉
• 高周期趋势判断让你顺势而为，而非逆势
• 多重确认过滤掉疲弱、杂乱的形态
• 简洁的图表仪表盘，一眼掌握市场倾向与背景
• 高质感、易读的视觉——价位与标记清晰不杂乱
绝不错过任何机会
• 即时提醒：每个新信号、触及目标或止损时，弹窗、手机推送与邮件通知
• 每种提醒均可按你的习惯单独开关
• 过时信号自动过期，图表始终干净、贴合当下
契合你的交易方式
• 任意市场：外汇、黄金(XAUUSD)、指数、金属、加密货币等
• 任意周期（推荐 H4 与 D1，信号最干净）
• 适合波段与日内交易——新手与高手皆宜
• 设置简单：挂上图表即可使用
无论你是要建立稳定性，还是优化现有策略，SmartWave Signals 都为你带来结构化、有纪律的优势：清晰的入场、明确的风险，以及真正可据以规划的目标。
今天就把 SmartWave Signals 加到图表上，用计划交易，而不是靠猜。