AI Chat Bot Trade Builder
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
AI 聊天机器人交易构建器
只需聊天即可构建任意交易策略 — 无需编程。
AI Chat Trade Builder 是一款由人工智能驱动的新一代智能交易系统。无需编写复杂的指标和条件，只需用自然语言描述您的策略，AI 将自动为您构建 — 仅需数秒。
工作原理
- 打开聊天面板 — 直接在 MetaTrader 4 内操作
- 描述您的策略 — 用您自己的话表达（支持任何语言）
- AI 解析并部署 — 即时将策略部署到专属图表
- 实时监控 — 指标自动绘制，每个 Tick 实时更新数值
无需了解 MQL4。无需配置文件。只需聊天。
完全自定义开仓与平仓条件
用自然语言独立定义何时开仓和何时平仓。AI 将自动构建完整的条件逻辑。
- 当满足入场条件时，订单在每根新 K 线开始时开仓
- 当触发平仓条件时，订单自动平仓 — 无需人工干预
- 止损和止盈作为安全网，与平仓条件同时有效
- 若未指定平仓条件，AI 将自动推断合理的反向逻辑
构建任何您能想到的策略
AI 理解几乎所有技术分析方法。以下是真实示例：
趋势跟踪：
"当 MA20 上穿 MA50 且 RSI14 低于 60 时，买入 EURUSD H1。当 MA20 下穿 MA50 时平仓。"
多周期分析：
"当 H4 上 MA20 上穿 MA50，且 H1 上 RSI14 低于 40 时，买入 XAUUSD。止损 150 点，止盈 300 点。"
震荡指标策略：
"当 M15 上 RSI14 上穿 30 时买入。当 RSI 达到 70 时平仓。手数 0.1。"
突破策略：
"当 GBPUSD H1 价格收于布林带上轨之上且成交量高于均值时买入。当价格回到中轨时平仓。止损 80 点。"
MACD 反转策略：
"当 USDJPY H1 上 MACD 柱状图转为负值且 RSI14 高于 60 时做空。当 MACD 柱状图转为正值时平仓。止损 50 点。"
连续 K 线确认：
"当 EURUSD M30 上 RSI14 连续 3 根 K 线保持低于 40 时做空。当 RSI 上升至 50 以上时平仓。"
AI 交易建议
- 根据当前市场状况向 AI 询问交易思路："您现在在 EURUSD 上看到了什么机会？"
- 获取附带理由的入场、止损和止盈建议："为 XAUUSD H1 推荐一个交易方案"
- AI 在提出建议前会分析实时指标数值和价格行为
- 一键确认即可立即部署建议的策略："将其应用到槽位 1"
- 对您自己的想法寻求第二意见："我现在想买入 EURUSD，这是一个好的入场点吗？"
支持的指标
- 移动平均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）— 任意周期，任意时间框架
- RSI、CCI、随机指标、WPR、动量指标、MACD
- 布林带、ATR、抛物线 SAR
- OHLC 价格条件（任意 K 线的开、高、低、收）
- 多时间框架组合（M1 至 MN）
核心功能
策略构建器（聊天 AI）
- 自然语言输入 — 用您思考的方式描述策略
- 多语言支持：英语、越南语、西班牙语、中文、日语等
- AI 理解复杂的多条件和多时间框架策略
- 随时通过聊天修改现有策略："将 RSI 周期改为 21" 或 "将平仓条件改为 RSI 高于 65"
- 最多同时在独立图表上运行 5 个策略
实时指标面板
- 每个策略拥有专属图表，所有指标自动绘制
- 震荡指标数值（RSI、CCI、随机指标等）每个 Tick 实时更新
- 颜色编码信号：绿色 = 多头区间，红色 = 空头区间
- MA 趋势线每根 K 线重新绘制
即时订单执行
- 直接通过聊天下市价单："现在买入 0.1 手 EURUSD"
- 以点数或价格设置止损和止盈
- 通过聊天修改或平仓
订单历史与分析
- 查询交易历史："显示我最近 10 笔订单"
- 获取绩效摘要："本周我盈利了多少点？"
- 按需获取当前指标读数："XAUUSD H1 的 RSI14 现在是多少？"
多设备访问
- 通过 MetaTrader 4 在 Windows 桌面端享受完整功能
- 通过配套的网页仪表板（已包含）在手机端监控策略和聊天
- 桌面端 EA 与手机端界面实时同步
注意： 它仅在实时真实环境中运行，在回测环境中无法运行。