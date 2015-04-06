AI Chat Bot Trade Builder

AI 聊天机器人交易构建器

只需聊天即可构建任意交易策略 — 无需编程。

AI Chat Trade Builder 是一款由人工智能驱动的新一代智能交易系统。无需编写复杂的指标和条件，只需用自然语言描述您的策略，AI 将自动为您构建 — 仅需数秒。

工作原理

打开聊天面板 — 直接在 MetaTrader 4 内操作 描述您的策略 — 用您自己的话表达（支持任何语言） AI 解析并部署 — 即时将策略部署到专属图表 实时监控 — 指标自动绘制，每个 Tick 实时更新数值

无需了解 MQL4。无需配置文件。只需聊天。

完全自定义开仓与平仓条件

用自然语言独立定义何时开仓和何时平仓。AI 将自动构建完整的条件逻辑。

当满足入场条件时，订单在每根新 K 线开始时 开仓

当触发平仓条件时，订单 自动平仓 — 无需人工干预

— 无需人工干预 止损和止盈作为安全网，与平仓条件同时有效

若未指定平仓条件，AI 将自动推断合理的反向逻辑

构建任何您能想到的策略

AI 理解几乎所有技术分析方法。以下是真实示例：

趋势跟踪：

"当 MA20 上穿 MA50 且 RSI14 低于 60 时，买入 EURUSD H1。当 MA20 下穿 MA50 时平仓。"

多周期分析：

"当 H4 上 MA20 上穿 MA50，且 H1 上 RSI14 低于 40 时，买入 XAUUSD。止损 150 点，止盈 300 点。"

震荡指标策略：

"当 M15 上 RSI14 上穿 30 时买入。当 RSI 达到 70 时平仓。手数 0.1。"

突破策略：

"当 GBPUSD H1 价格收于布林带上轨之上且成交量高于均值时买入。当价格回到中轨时平仓。止损 80 点。"

MACD 反转策略：

"当 USDJPY H1 上 MACD 柱状图转为负值且 RSI14 高于 60 时做空。当 MACD 柱状图转为正值时平仓。止损 50 点。"

连续 K 线确认：

"当 EURUSD M30 上 RSI14 连续 3 根 K 线保持低于 40 时做空。当 RSI 上升至 50 以上时平仓。"

AI 交易建议

根据当前市场状况向 AI 询问交易思路："您现在在 EURUSD 上看到了什么机会？"

获取附带理由的入场、止损和止盈建议："为 XAUUSD H1 推荐一个交易方案"

AI 在提出建议前会分析实时指标数值和价格行为

一键确认即可立即部署建议的策略："将其应用到槽位 1"

对您自己的想法寻求第二意见："我现在想买入 EURUSD，这是一个好的入场点吗？"

支持的指标

移动平均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）— 任意周期，任意时间框架

RSI、CCI、随机指标、WPR、动量指标、MACD

布林带、ATR、抛物线 SAR

OHLC 价格条件（任意 K 线的开、高、低、收）

多时间框架组合（M1 至 MN）

核心功能

策略构建器（聊天 AI）

自然语言输入 — 用您思考的方式描述策略

多语言支持：英语、越南语、西班牙语、中文、日语等

AI 理解复杂的多条件和多时间框架策略

随时通过聊天修改现有策略："将 RSI 周期改为 21" 或 "将平仓条件改为 RSI 高于 65"

最多同时在独立图表上运行 5 个策略

实时指标面板

每个策略拥有专属图表，所有指标自动绘制

震荡指标数值（RSI、CCI、随机指标等）每个 Tick 实时更新

颜色编码信号：绿色 = 多头区间，红色 = 空头区间

MA 趋势线每根 K 线重新绘制

即时订单执行

直接通过聊天下市价单："现在买入 0.1 手 EURUSD"

以点数或价格设置止损和止盈

通过聊天修改或平仓

订单历史与分析

查询交易历史："显示我最近 10 笔订单"

获取绩效摘要："本周我盈利了多少点？"

按需获取当前指标读数："XAUUSD H1 的 RSI14 现在是多少？"

多设备访问

通过 MetaTrader 4 在 Windows 桌面端 享受完整功能

享受完整功能 通过配套的网页仪表板（已包含）在 手机端 监控策略和聊天

监控策略和聊天 桌面端 EA 与手机端界面实时同步





注意： 它仅在实时真实环境中运行，在回测环境中无法运行。