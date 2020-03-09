NQS Taiyaki Eurusd M5 DX

NQS TAIYAKI 概要说明

NQS TAIYAKI 是由 NagisaQuantSystems（NQS）开发的 MetaTrader 4 自动交易 EA。

我们希望用户能够长期使用优秀的 EA，并获得优秀的交易表现。

带着这样的理念，NQS 用心手工开发每一款 EA。

NQS 系列是以海洋生物和具有日本特色的亲切概念为主题设计的 EA 产品系列。

其中，TAIYAKI 的灵感来自日本传统点心“鲷鱼烧”。鲷鱼烧在日本长期受到许多人的喜爱，而本 EA 也希望像鲷鱼烧一样，亲切、易用，并适合长期使用。

本 EA 基于适合短期交易的逻辑，自动执行入场、持仓管理和出场处理。

它不需要过于复杂的设置，注重简单易用，同时也尽量适应市场波动。

NQS TAIYAKI 并不是单纯追求高频进场的 EA。

它更重视交易次数、风险管理和获利平衡，目标是成为适合实际交易环境的实战型 EA。

Myfxbook 监控成绩

NQS TAIYAKI DX EURUSD M5 已通过 Exness MT4 模拟账户在 Myfxbook 上进行监控。

作为约一个月的交易成绩，目前公开监控数据显示如下：

增长：+20.24%

月增长：+6.22%

回撤：6.94%

利润：+$1,044.77

入金：$10,026.30

出金：$5,503.35

交易次数：1,158

利润因子：2.11

胜率：70%

平均盈利：5.37 pips / $2.44

平均亏损：-10.07 pips / -$2.76

Track Record：Verified

主要特点

・支持 MetaTrader 4

・自动入场、自动出场

・专为 EURUSD M5 设计

・适合短期交易的逻辑

・简单易用的设计

・采用 NQS 系列共同的风险管理理念

・注重初学者也容易理解的操作方式

・同时考虑回测和实际运行环境

・推荐低点差交易环境

・推荐稳定的 VPS 环境

NQS TAIYAKI 并不只是追求华丽的结果。

它的目标是面向持续运行，提供稳健的自动交易体验。

就像鲷鱼烧一样，本 EA 以亲切、熟悉、适合长期日常使用为目标进行开发。

推荐环境

・平台：MetaTrader 4

・交易品种：EURUSD

・时间周期：M5

・推荐低点差环境

・推荐稳定 VPS 环境

・建议在实盘使用前先进行模拟账户测试

重要提示

本 EA 不保证盈利。

交易结果可能会因市场状况、点差、执行质量、滑点以及经纪商交易条件而变化。

回测结果、模拟账户结果以及过去的表现并不保证未来收益。

使用前请务必先通过模拟账户和回测进行充分确认。

交易存在风险。过去的表现并不保证未来收益。