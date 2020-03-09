NQS Taiyaki Eurusd M5 DX
- 专家
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Kazuo HayashiNagisaQuantSystems 是一个来自日本的 MT4 Expert Advisor 开发与 FX 自动交易研究项目。
我们针对主要外汇货币对以及 XAUUSD，进行 MetaTrader 4 Expert Advisor 的开发、研究与验证。我们重视回测、模拟账户验证、交易执行环境、点差敏感性以及长期运行稳定性。
本项目主要专注于开发、研究和验证。所有工具与信息仅用于教育和研究目的。
交易存在风险。回测结果并不保证未来表现。建议在真实账户使用前，先通过模拟账户进行充分测试。
- 版本: 2.500
- 更新: 18 七月 2026
- 激活: 5
NQS TAIYAKI 概要说明
NQS TAIYAKI 是由 NagisaQuantSystems（NQS）开发的 MetaTrader 4 自动交易 EA。
我们希望用户能够长期使用优秀的 EA，并获得优秀的交易表现。
带着这样的理念，NQS 用心手工开发每一款 EA。
NQS 系列是以海洋生物和具有日本特色的亲切概念为主题设计的 EA 产品系列。
其中，TAIYAKI 的灵感来自日本传统点心“鲷鱼烧”。鲷鱼烧在日本长期受到许多人的喜爱，而本 EA 也希望像鲷鱼烧一样，亲切、易用，并适合长期使用。
本 EA 基于适合短期交易的逻辑，自动执行入场、持仓管理和出场处理。
它不需要过于复杂的设置，注重简单易用，同时也尽量适应市场波动。
NQS TAIYAKI 并不是单纯追求高频进场的 EA。
它更重视交易次数、风险管理和获利平衡，目标是成为适合实际交易环境的实战型 EA。
Myfxbook 监控成绩
NQS TAIYAKI DX EURUSD M5 已通过 Exness MT4 模拟账户在 Myfxbook 上进行监控。
作为约一个月的交易成绩，目前公开监控数据显示如下：
增长：+20.24%
月增长：+6.22%
回撤：6.94%
利润：+$1,044.77
入金：$10,026.30
出金：$5,503.35
交易次数：1,158
利润因子：2.11
胜率：70%
平均盈利：5.37 pips / $2.44
平均亏损：-10.07 pips / -$2.76
Track Record：Verified
主要特点
・支持 MetaTrader 4
・自动入场、自动出场
・专为 EURUSD M5 设计
・适合短期交易的逻辑
・简单易用的设计
・采用 NQS 系列共同的风险管理理念
・注重初学者也容易理解的操作方式
・同时考虑回测和实际运行环境
・推荐低点差交易环境
・推荐稳定的 VPS 环境
NQS TAIYAKI 并不只是追求华丽的结果。
它的目标是面向持续运行，提供稳健的自动交易体验。
就像鲷鱼烧一样，本 EA 以亲切、熟悉、适合长期日常使用为目标进行开发。
推荐环境
・平台：MetaTrader 4
・交易品种：EURUSD
・时间周期：M5
・推荐低点差环境
・推荐稳定 VPS 环境
・建议在实盘使用前先进行模拟账户测试
重要提示
本 EA 不保证盈利。
交易结果可能会因市场状况、点差、执行质量、滑点以及经纪商交易条件而变化。
回测结果、模拟账户结果以及过去的表现并不保证未来收益。
使用前请务必先通过模拟账户和回测进行充分确认。
交易存在风险。过去的表现并不保证未来收益。
NQS TAIYAKI 概要说明
NQS TAIYAKI 是由 NagisaQuantSystems（NQS）开发的 MetaTrader 4 自动交易 EA。
我们希望用户能够长期使用优秀的 EA，并获得优秀的交易表现。
带着这样的理念，NQS 用心手工开发每一款 EA。
NQS 系列是以海洋生物和具有日本特色的亲切概念为主题设计的 EA 产品系列。
其中，TAIYAKI 的灵感来自日本传统点心“鲷鱼烧”。鲷鱼烧在日本长期受到许多人的喜爱，而本 EA 也希望像鲷鱼烧一样，亲切、易用，并适合长期使用。
本 EA 基于适合短期交易的逻辑，自动执行入场、持仓管理和出场处理。
它不需要过于复杂的设置，注重简单易用，同时也尽量适应市场波动。
NQS TAIYAKI 并不是单纯追求高频进场的 EA。
它更重视交易次数、风险管理和获利平衡，目标是成为适合实际交易环境的实战型 EA。
Myfxbook 监控成绩
NQS TAIYAKI DX EURUSD M5 已通过 Exness MT4 模拟账户在 Myfxbook 上进行监控。
作为约一个月的交易成绩，目前公开监控数据显示如下：
增长：+20.24%
月增长：+6.22%
回撤：6.94%
利润：+$1,044.77
入金：$10,026.30
出金：$5,503.35
交易次数：1,158
利润因子：2.11
胜率：70%
平均盈利：5.37 pips / $2.44
平均亏损：-10.07 pips / -$2.76
Track Record：Verified
主要特点
・支持 MetaTrader 4
・自动入场、自动出场
・专为 EURUSD M5 设计
・适合短期交易的逻辑
・简单易用的设计
・采用 NQS 系列共同的风险管理理念
・注重初学者也容易理解的操作方式
・同时考虑回测和实际运行环境
・推荐低点差交易环境
・推荐稳定的 VPS 环境
NQS TAIYAKI 并不只是追求华丽的结果。
它的目标是面向持续运行，提供稳健的自动交易体验。
就像鲷鱼烧一样，本 EA 以亲切、熟悉、适合长期日常使用为目标进行开发。
推荐环境
・平台：MetaTrader 4
・交易品种：EURUSD
・时间周期：M5
・推荐低点差环境
・推荐稳定 VPS 环境
・建议在实盘使用前先进行模拟账户测试
重要提示
本 EA 不保证盈利。
交易结果可能会因市场状况、点差、执行质量、滑点以及经纪商交易条件而变化。
回测结果、模拟账户结果以及过去的表现并不保证未来收益。
使用前请务必先通过模拟账户和回测进行充分确认。
交易存在风险。过去的表现并不保证未来收益。