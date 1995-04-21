Donchian Channel Multicurrency Scanner MT4

唐奇安通道策略多货币扫描仪 MT4 是一个对希望优化其多货币对交易策略的交易者至关重要的工具。该指标提供通道突破的实时监控，使用户能够根据经典的唐奇安通道方法做出明智的交易决策。

通过跟踪多个时间框架并接收即时警报，交易者可以有效地利用市场波动。该工具特别适合趋势跟随和突破策略，使用户能够无缝识别盈利的进出点。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使 Expert Advisor 能够利用基于信号的交易。

可视化箭头信号：Plots 在信号蜡烛上直接在图表上清晰显示买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容。

弹出警报：在信号事件上发送 MetaTrader 警报弹窗，以确保您不会错过交易设置。

推送通知：为您的 MetaTrader 移动应用提供实时推送通知，方便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时监控交易。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便快速了解市场状态。

多符号扫描仪：从单个图表同时监控多个货币对，以提高交易效率。

多时间框架支持：兼容所有标准 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，提供交易灵活性。

可自定义输入参数：根据您的交易风格和偏好调整指标设置。

体验唐奇安通道策略多货币扫描仪 MT4 的强大功能，专为 MetaTrader 4 设计，以提升您的交易表现和决策能力。

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